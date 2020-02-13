Население Крыма и Донбасса могут посчитать со спутника, - министр Дубилет

Министр Кабинет министров Дмитрий Дубилет знает, как можно оценить численность населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Об этом он рассказал в интервью Украинскому радио.

Оценить количество населения этих регионов можно при помощи спутниковой съемки. Дубилет сказал, что уже встречался с представителями ООН, которые будут помогать с этим проектом. Чиновник не смог назвать точность такого способа оценки.

Напомним, ранее Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины.