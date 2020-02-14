В СМИ сообщили, что во время визита Зеленского в Оман туда летал глава Совбеза РФ – в ОП отрицают встречу Президента с россиянами, и назвали сюжет ложью

Журналисты «Схем» сообщили, что в то время, когда Президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Офисе Президента отрицают встречу Патрушева и Зеленского, а весь сюжет назвали ложью.

Об этом сообщает программа «Схемы».

Как известно, 5 января Владимира Зеленского заметили в дорогом пятизвездочном отеле Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Позже в Офисе президента заявили, что Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства и планирует провести там встречу на высшем уровне.

Позже в ОП сообщили, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Еще одна встреча была с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман.

Журналисты «Схем» обратили внимание на чартерный самолет Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, которым украинский лидер срочно возвращался из Маската в украинскую столицу. Оказалось, что ранее именно этим воздушным судном прилетел в Оман секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.

Работники СМИ, отследив передвижения Зеленского, пришли к выводу, что Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после объявления его пресс-службы о том, что он срочно возвращается из Омана из-за сбития самолета МАУ в Иране. Президентский штандарт над ОП был поднят в то время, когда он еще не прилетел.

Кроме того, согласно информации из публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, самолет, которым президент вернулся из Маската в Киев, в Оман прилетел из Москвы.

Также «Схемам» источник из российской погранслужбы и еще один собеседник в РФ сообщал, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, которого журналисты называют вторым человеком после Путина, якобы 8 января летал в Оман.

Новоназначенный руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который сопровождал Зеленского в Омане, сказал журналистам «Схем» по этому поводу, что больше никаких встреч, кроме тех, о которых сообщала пресс-служба ОП в Омане Владимир Зеленский не проводил. В ОП также дали письменный аналогичный ответ, отметив, что готовы подавать иск в суд в случае публикации недостоверной информации.

Кроме того, в «Схемах» сообщают, что, по данным их источников, за две недели до полета в Оман, Патрушев встречался в Москве с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым. Последний – двоюродный брат бывшего нардепа от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева, у которого на протяжении трех созывов работал помощником нынешний глава ОП Андрей Ермак. Вообще же семья Тедеевых, выходцев из Южной Осетии, грузинского сепаратистского региона, находящегося под контролем России, в стране-агрессоре – люди влиятельные и состоятельные.

Кернес и Тедеев не отрицают факта совместного посещения российской столицы. Якобы они ездили туда с целью «лечения зубов». Оба говорят, что ни с Патрушевым, ни с кем из российской власти не встречались, с главой Совбеза не знакомы, с Ермаком тоже. В свою очередь знакомство отрицает и Ермак.

Андрей Ермак после выхода этого сюжета также прокомментировал его на своей странице в Facebook.

«Можно ли назвать сюжет Схемы Радио Свобода таким, что подкрепленный фактами и является объективным? Увы, но нет. Где показания конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»? Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего. Это все - неправда от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком-то, в котором единственным свидетельством будет «как утверждают наши источники» и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку) Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет», – написал Ермак.

Отреагировала на эту работу журналистов и пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.