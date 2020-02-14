Замглавы николаевской полиции пошел на повышение – его назначили главой ГУНП в Полтавской области

Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Николаевской области - начальник следственного управления ГУ НП Иван Выговский возглавил Главк Нацполиции в Полтавской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Иван Выговский уже находится в Полтаве и в ближайшее время его представят коллективу полтавской полиции в качестве нового руководителя.

Напомним, что Выговского утвердили на должности главного следователя николаевской полиции 30 декабря 2016 года.

До этого Выговский уже несколько месяцев исполнял обязанности на указанной должности.

Ранее Иван Выговский был начальником Очаковского отдела полиции. Также ранее Выговский был главой Центрального отдела милиции Николаева.