В Кремле прокомментировали информацию о встрече Президента Украины и секретаря Совбеза РФ

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Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы встрече Президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Об этом сообщает ТАСС.

«По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс. Это абсолютно классический пример фейк-ньюс», – заявил Песков журналистам.

Как известно, журналисты «Схем» сообщили, что в то время, когда Президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Офисе Президента отрицают встречу Патрушева и Зеленского, а весь сюжет назвали ложью.

Тарас Леонтян

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