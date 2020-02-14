В Кремле прокомментировали информацию о встрече Президента Украины и секретаря Совбеза РФ

Спикер Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы встрече Президента Украины Владимира Зеленского и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Об этом сообщает ТАСС.

«По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс. Это абсолютно классический пример фейк-ньюс», – заявил Песков журналистам.

Как известно, журналисты «Схем» сообщили, что в то время, когда Президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В Офисе Президента отрицают встречу Патрушева и Зеленского, а весь сюжет назвали ложью.