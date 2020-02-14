Минобороны планирует до конца февраля внести в Раду законопроект о военной полиции

Министерство обороны внесет в Верховную раду законопроект о военной полиции до 22 февраля.

Об этом заявил представитель Минобороны во время заседания комитета Верховной рады по нацбезопасности, передает «РБК-Украина».

В министерстве отметили, что сейчас дорабатывают вопрос о следственной функции военной полиции.

«Мы признаем, что опаздываем с подготовкой проекта. Но мы уверены, что он поступит вовремя. На следующей неделе мы подадим законопроект. Есть некоторая дискуссия о том, как должна выглядеть военная полиция. Должна там быть следственная функция или нет. Это тот вопрос, который мы дорабатываем с коллегами из других министерств», - заявили в Минобороны.

Руководитель рабочей группы по разработке законопроекта в Раде нардеп Ирина Верещук отметила, что президент установил дедлайн по разработке проекта. Впрочем, Минобороны не предоставило концепцию законопроекта.