Офис Президента подает в суд на «Схемы» из-за сюжета о встрече Зеленского и Патрушева – ждут опровержения и извинений

Офис Президента Украины заявил, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности, и ждут опровержения этой информации от программы «Схемы».

Об этом идет речь в сообщении ОП в Facebook.

Напомним, ранее журналисты «Схем» сообщили, что в то время, когда Президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, намекая при этом на их возможную встречу.

В свою очередь в ОП заявили, что Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался иными способома с Николаем Патрушевым.

«Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных «источников», которые имеют место в выпуске программы «Схемы», Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты – это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой», – говорится в сообщении.

«Офис Президента Украины ждет от программы «Схемы» опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в каком будем требовать опровержения и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя – телеканала «UA: Первый» на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием», – добавили в Офисе Президента.

Как известно, 5 января Владимира Зеленского заметили в дорогом пятизвездочном отеле Омана Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Позже в Офисе президента заявили, что Зеленский отправился в Оман вместе с семьей за собственные средства и планирует провести там встречу на высшем уровне.

Позже в ОП сообщили, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Еще одна встреча была с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман.