Пять стран требуют от Ирана передать на расшифровку черные ящики со сбитого самолета МАУ

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивает на передаче бортовых самописцев во Францию для расшифровки.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, передает «Новое время».

В заявлении подчеркивается, что стороны обсудили расшифровку и анализ черных ящиков самолета рейса PS752, сбитого в Тегеране в начале года. Шампань заверил Зарифа, что иранской следственной комиссии стоит передать поврежденные бортовые самописцы во Францию, которая обладает техническими возможностями для выполнения этой работы. Глава МИД Канады также напомнил о важности выплаты родственникам погибших справедливой и соразмерной компенсации, основанной на международных стандартах.

В Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 входят Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан.

Напомним, что самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.