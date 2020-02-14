Депутаты «транспортной комиссии» два часа обсуждали перечень дорог для ремонта на Николаевщине и ни к чему не пришли

Депутаты-члены комиссии по вопросам инфраструктуры Николаевского областного совета во главе с председателем областного совета Викторией Москаленко и главами районов два часа обсуждали перечень коммунальных дорог на ремонт за средства из Государственного бюджета, но так и не пришли ни к какому решению.

Заседание комиссии прошло в пятницу, 14 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально депутаты собрались, чтобы прослушать информацию о списке дорог и инфраструктурных объектов для ремонта за государственный счет. Отметим, что на комиссию был приглашен новый заместитель главы ОГА Александр Ткаченко, однако он, почему-то, не пришел. Перед членами комиссии выступил начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергей Сикорский. Он рассказал, что на все коммунальные дороги из Госбюджета Николаевщине выделили 556 миллионов гривен. По требованию главного распорядителя Сергей Сикорский – Укравтодора, средства распределились следующим образом:

227 миллионов на строительство и реконструкцию дорог;

135 миллионов – текущий и средний ремонт;

111 миллионов – текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание дорог;

73 миллиона – капитальный ремонт дорог;

— Это с учетом всех требований, которые перед нами поставил Укравтодор. И плюс к этому было поручение премьер-министра в 2020 году направлять 80% субвенции на капитальные расходы и 20% на текущие расходы, - добавил Сикорский.

Информация сразу же вызвала у членов комиссии возмущение. Депутат Петр Ковальчук напомнил присутствующим, что на одной из последних сессий облсовета в 2019 году депутаты решили, что отныне перечень дорог на ремонт будет утверждаться ими на профильной комиссии. Теперь же перечень дорог есть, а сами депутаты не принимали участие в его составлении.

— Кто был приобщен с комиссии, с депутатского корпуса к этому всему? В прошлом году вы исковеркали. Мы приехали после комиссии, были рады, сказали нашим администрациям, сказали, что все по районам получаем как «каждой сестре по серьге», по 20 миллионов. В итоге снова получилось… - сказал Ковальчук.

Между депутатами и Сикорским началась дискуссия, в ходе которой депутаты успели назвать распределение средств на дороги «подковерным». Ковальчук возмутился тем, что на Казанковский район распределено 700 тысяч, а на село, которое он не хотел называть, «чтоб не делать рекламу» - 7 миллионов.

Сергей Сикорский снова открыл список и начал рассказывать депутатам попунктно, что и куда выделяется. Выяснилось, что 7,5 миллионов выделили в Пересадовку для проектирования и строительства нового железобетонного моста. Такие же мосты хотят построить в Чаусово-2 и в Васильевке через реку Ингулец. После того, как чиновник огласил весь список, глава облсовета Виктория Москаленко, появившись на комиссии, заявила, что заседание было инициировано ею и главой комиссии Валерием Колесниковым.

— Сегодня комиссия проводится по инициативе главы областного совета и главы транспортной комиссии. Поэтому я прошу – была наша инициатива пригласить всех глав ОТГ… Сейчас пусть исполняющий обязанности начальника управления инфраструктуры зачитает то, что есть от управления, после этого перейдем к обсуждению, - сказала Москаленко.

Депутаты опять обвинили Сикорского, что список был составлен без подачи заявок на ремонты дорог от районов, однако чиновник это отрицал. Слово взял депутат Александр Каражей, который, почти крича на чиновника, заявил, что на Березанскую ОТГ выделили всего миллион и пригрозил тем, что в понедельник жители района приедут митинговать под здание облсовета.

— На Березанскую ОТГ вообще на район один миллион. Сереж, я каждый день прошу, обрати внимание на Березанку, там нет нужды, где делать капитальный ремонт? И те, кто горлопанит, на тех мы обращаем внимание, а если пытаемся по-людски… Я вам обещаю, что в понедельник Березанская ОТГ во главе с новым руководителем района будут стоять здесь, - сказал Каражей.

Депутат Вадим Олабин успокоил Каражея, сообщив, что без решения комиссии перечень дорог все равно не будет утвержден.

После дискуссии депутаты принялись заслушивать представителей районов. Каждый, кто вставал и выступал перед членами комиссии, говорил о своих проблемных местах. Выступили представители Витовского района, Шевченковского сельского совета, которые сказали, что их громады нет в списке. Представители Баштанского района предложили все деньги поделить поровну. В ответ на это Сикорский отметил, что таким образом деньги «размажутся» по району.

— Сейчас стоит вопрос о возобновлении дорог, а не о размазывании денег по области, - заявил Сикорский.

Выступили и представители села Лоцкино, вспомнив о том, что сразу после распада СССР у них ничего не делалось. Заместитель главы Николаевского района Игорь Мухарский предложил не тратить время и дать информацию о том, сколько выделено на его район. В ответ на это Москаленко заявила, что, оказывается, перечень дорог уже утвержден заместителем главы ОГА.

— Я только что для себя узнала, что заместитель главы ОГА утвердил для себя этот список и поэтому это официальный документ, который мы распечатаем и вам раздадим. Но по состоянию на сегодняшний день вы не дали в областной совет эти документы, - сказала Москаленко, обратившись к Сикорскому.

Тем временем представители районов продолжали выступать. Глава Березнеговатского райсовета Лариса Богуш еще раз предложила разделись все 556 тысяч пропорционально по всем районам. При этом, после того, как Сикорский сказал, что на ремонт четырех коммунальных дорог выделено всего 5 миллионов, Москаленко предположила, что депутатов и ее воспринимают «как лохов».

Обсуждение решил прервать депутат Евгений Вовненко, выразив сомнения на счет эффективности заседания в целом.

— У меня вопрос к главе комиссии – вот что мы сейчас рассматриваем? Проблемы районов? Я сейчас встану и скажу, что по Первомайску социальный взрыв, завтра перекрываем дорогу, что это дает? – спросил Вовненко.

Эта реплика сразу же возмутила Викторию Москаленко, которая накричала на депутата, заявив, что депутаты должны выслушать потребности районов.

— Кто-то из районом соглашается с распределением, кто-то нет! Вы должны услышать районы или нет?! Или только друг друга будем слушать?! – возмутилась глава облсовета.

Реплику Вовненко решил разъяснить депутат Иван Кухта, который отметил, что депутаты, взяв на себя полномочия по утверждению перечня дорог на ремонт, еще в прошлом году знали, что из Государственного бюджета на эти нужды выделяются 556 миллионов, однако ни они, ни Москаленко, не поспособствовали тому, чтоб сформировать свой список.

— Мы еще в прошлом году знали, какая сумма будет распределена в этом году. Что сделала глава областного совета для того, чтобы собрать у всех районов, у всех глав ОТГ те направления, которые надо отремонтировать в этом году? Что было сделано? Надо было взять, собрать у всех информацию, отработать, в том числе на комиссии, подать этот проект на администрацию и защищать его, - сказал Кухта.

Петр Ковальчук, в ответ на это, сразу же принялся защищать главу облсовета, крикнув, что депутаты ничего не знали.

— Если вы об этом не знали, то грош вам цена, как руководителям! Получают они деньги… - ответил ему Кухта.

Конструктив попытался внести мэр Вознесенска Виталий Луков.

— Вам в этом году уже некогда ссориться, потому что, чтоб качественно начать работать, нужно чтоб уже были проекты с экспертизой, - сказал Луков.

Виталий Луков

Он предложил не выделять деньги тем районам, у которых еще не готова проектно-сметная документация на ремонт тех или иных дорог, а облсовету, в свою очередь, провести анализ последних пяти лет и посмотреть, кому что выделялось и в каком количестве, и выделить тем районам, которые за последние годы получили меньше денег. Сикорский добавил, что Николаевщина стала чуть ли не единственной, которая попыталась максимально распределить деньги по всей области.

— Мы, наверное, единственная область, которая распорошила так на коммунальные дороги, на 45 объектов только на капитальный ремонт. Вообще позиция главного распорядителя – Укравтодора – выбирать по области два три объекта коммунальных дорог, и никаких на 20%, как прописано в Законе, - сказал Сикорский.

Вадим Олабин, в свою очередь, заявил, что за деньгами в Киев должно ездить руководство облгосадминистрации.

— Обгосадминистрация не выполняет те функции, которые должна выполнять. Их задача бегать по Киеву и присылать сюда деньги, которые мы должны делить на свои дороги. И вопрос недофинансирования Николаевской области, он стоит актуален, мы понимаем, почему у нас дорог нет, потому что денег ни черта нет. Были бы деньги, может, были бы и дороги лучше, - сказал Олабин.

А Валерий Колесников, обратившись к немногим оставшимся представителям районов, отметил, что их приезд был бесполезен.

— Да не ездите вы сюда, никто вам не поможет, не надейтесь вы… У вас там свое, варитесь в своем… Наше дело – пришли деньги, это ваши деньги. Мы вам отдали их, пожалуйста, занимайтесь, - отметил Колесников.

В итоге, депутаты заявили, что не готовы и приняли решение на следующей неделе съездить в Укравтодор и «поговорить», а потом собраться еще раз.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила девять тендеров на эксплуатационное содержание дорог почти на 100 миллионов гривен.