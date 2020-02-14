Заседание комиссии, где должны были обсудить финпомощь для двухсот детей Николаевщины, не состоялось – большинство депутатов его проигнорировали

В пятницу, 14 февраля, заседание комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Николаевской области так и не состоялось из-за того, что большинство депутатов-членов комиссии, ее проигнорировали.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, главой комиссии является глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко. В состав данной комиссии входят депутаты – Наталья Белоконенко, Александр Бондарь, Анна Воронок, Светлана Гладун, Татьяна Демченко, Андрей Закусилов, Николай Лучный, Максим Невенчанный.

На заседании комиссии 14 февраля из депутатов присутствовали только Анна Воронок (которая по совместительству является советницей Москаленко) и Светлана Гладун. При этом, на сегодняшнее заседание планировалось вынесение вопроса о рассмотрении обращения двухсот четырех детей больных сахарным диабетом детей, которые нуждались в оказании единоразовой финансовой помощи. Список детей подавался Николаевской областной государственной администрацией, на основании документов, подготовленных облздравом.

К присутствующим на комиссии чиновникам, двум депутатам и Москаленко обратилась представительница ГО «Сладкие дети» Ольга Дзорина, которая попросила выделить средства на покупку оборудования для мониторинга болезни. Глава облсовета, в ответ на ее просьбу, заявила, что тот аппарат, который нужно закупить, якобы, не лицензирован в Украине и его поставка, в связи с этим, по ее мнению, незаконна. Тем не менее, Дзориной пообещали помочь.

Также были озвучены обращения от четырех представителей больных детей, которые поступили на имя главы облсовета, однако, в итоге, из-за отсутствия кворума ни обращения от 204 детей, ни другие вопросы рассматривать и утверждать не стали.

Отметим, депутаты областного совета на заседаниях комиссий и сессиях часто говорят о выделении финансирования больным детям. Эту тему в конце года поднимал и Максим Невенчанный, неоднократно поднимала Татьяна Демченко. Однако на сегодняшнее заседание комиссии они так и не пришли. Остаётся вопрос, почему руководство облсовета не обеспечило явку остальных депутатов.

Также примечательно, что протокол прошлого заседания данной комиссии со всеми необходимыми подписями был передан распорядителю бюджетных средств по данной программе (департаменту соцзащиты) только сегодня, что позволит подписать соответствующие документы о перечислении денежных средств только на следующей неделе.