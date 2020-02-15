В Иране заявили, что не намерены отдавать «черные ящики» с самолетов МАУ, но и сами расшифровывать не будут

Джавад Зариф, фото: apral.ru Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета «Международных авиалиний Украины», но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

Об этом Зариф сказал в эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает УНИАН.

Глава МИД Ирана признал, что его страна не имеет возможности расшифровать информацию с бортовых самописцев украинского самолета, сбитого 8 января.

В то же время он отметил, что Иран не будет передавать их другим странам. Зариф заявил, что, согласно международным авиационным нормам, Иран имеет право возглавлять расследование сбития самолета.

При этом он отметил, что Ирану необходимы определенное программное обеспечение и дополнительные экспертные ресурсы из США или других западных стран, чтобы расшифровать информацию с бортовых самописцев.

«Мы обратились за помощью. Почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарный вопрос. Почему они не передали нам программное обеспечение? Почему они не обеспечили нас экспертными знаниями?», - сказал Зариф.

По его словам, до сих пор существует много неустановленных моментов, касающихся сбития украинского самолета, поэтому Иран хочет «больше других знать, содержание «черных ящиков», узнать, что на самом деле произошло».

Также Зариф сказал, что пока иранские специалисты не пытаются расшифровать данные с бортовых самописцев самолета МАУ.

«Мы не будем трогать «черные ящики» в отсутствии всех заинтересованных сторон», - заверил глава МИД Ирана.

Напомним, Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивает на передаче бортовых самописцев во Францию для расшифровки.

Как известно, самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.