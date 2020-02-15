В Киеве проходит съезд партии «Слуга народа»: С депутатами поговорят о перезапуске Высшего совета и предстоящих местных выборах

Сегодня, 15 февраля, проходит съезд партии «Слуга народа». Место проведения - КВЦ «Парковый».

Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В программе: изменения в устав, перезапуск Высшего совета и долгожданная полуфинальная дискуссия по идеологии. А также первый этап обсуждения местных выборов. В общем, на соответствующие тренинги приглашены 470 депутатов местных советов и 24 председателя ОТГ.

Параллельно там будет обучение новоизбранных в декабре глав и депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ).

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10:50 Пока мероприятие не началось, журналистов пригласили на фуршет.

Стоит отметить, что в общем, количество депутатов от партии "Слуга народа" после выборов в ОТГ составит 37%. Партия "Наш край", которая несколько лет участвует в выборах в Николаевской области, выиграла с результатом 39%. Представители партии "Европейская солидарность" (экс-БПП) не принимали участие в выборах на Николаевщине.

Напомним, народный депутат Украины от Николаевской области оправдал проигрыш партии «Слуга народа» на выборах в объединенные территориальные общины области тем, что у организаторов не было опыта и подготовки.