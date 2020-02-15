Президент Зеленский назвал дружескими отношения Украины и МВФ

На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что это уже вторые переговоры главы государства с главой МВФ в этом году.

«Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские», - сказал Зеленский.

Также сообщается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Напомним, Офис Президента Украины заявил, что информация, изложенная в сюжете программы «Схемы» о встрече Президента Украины с высокопоставленным Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности, и ждут опровержения этой информации от программы «Схемы».