Мы сейчас говорим о возвращении 200 заключенных, - Президент Зеленский

Украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, передаёт Европейская правда.

«Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев», - сказал он.

Он рассказал, что после «нормандского» саммита в Париже количество жертв среди украинцев сначала снизилось, однако позже снова выросло в январе.

«Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев», - сказал он.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России.