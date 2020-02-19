«Проверить слово и дело»: Зеленский приехал в Борисполь проинспектировать ремонт больницы

Президент Владимир Зеленский прибыл в Борисполь, где проинспектировал многопрофильную больницу интенсивного лечения.

Трансляцию визита Зеленского вел Офис Президента.

Главврач Бориспольской больницы показал президенту разные корпуса – где ремонт почти завершен, а где еще идут строительные работы. Руководство больницы пожаловалось на не очень добросовестную работу подрядчиков, который занимаются ремонтом. Зеленский высказал недовольство, что работы приостановились.

Также Зеленскому пообещали, что родильное отделение больницы закончат до конца года.

После окончания осмотра больницы Зеленский провел небольшой брифинг и пообщался с местными жителями.

Напомним, в июле президент приезжал первый раз в Борисполь. Тогда он поставил стратегическую задачу главе Киевской области (уже уволенному Бно-Айрияну - ПН), чтобы сделать из Бориспольской районной больницы современное медучреждение. При этом он четко дал понять, что если этот вопрос решаться не будет, то пообещал «всех уволить».