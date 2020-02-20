Мэр Сенкевич закрыл пленарное заседание и анонсировал продолжение сессии Николаевского горсовета на 27 февраля

В четверг, 20 февраля, в Николаевском городском совете проходит внеочередное заседание 56-й сессии горсовета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, мэр Александр Сенкевич экстренно 19 февраля созвал сессию горсовета, чтобы перераспределить 10 миллионов гривен с департамента соцзащиты со статьи расходов льготные перевозки на погашение долгов за электроэнергию «Николаевэлектротрансу». Данный вопрос депутаты уже пытались согласовать 6 февраля на сессии горсовета, однако, тогда не хватило голосов. Если же вопрос не согласуют, то тогда ЕБРР не даст городу 20 миллионов евро кредита на приобретение 60 троллейбусов, 20 из которых будут с автономным ходом. При этом, 17 февраля, городской голова Николаева Александр Сенкевич передал все необходимые документы в Министерство финансов относительно получения кредита на приобретение 50 автобусов, 60 троллейбусов (20 из которых на автономном ходу) и проекта по энергомодернизации города.

В зале велась онлайн-трансляция:

13:08 Александр Сенкевич закрыл внеочередное пленарное заседание и напомнил, что ждет депутатов на очередное пленарное заседание 27 февраля на 10:00.

12:48 Полковник, глава областного военного комиссариата Сергей Иванов сообщил, что в немедленном вмешательстве нуждаются помещения районных комиссариатов, которых сейчас четыре в городе - на Пушкинской, 69 А, Шевченка, 45, проспект Мира и проспект Богоявленский, 309. На сегодняшний момент ремонт и содержание помещений, где они располагаются, происходит за счет средств комиссариата.

Так, на покупку нового здания для военкомата в Корабельном районе, где нет канализации, и нет возможности разместить там призывников, необходимо 3,5 миллиона гривен. На ремонт помещения Центрального военкомата необходимо порядка 3,4 миллионов гривен. Еще 1,4 миллиона нужно на военкомат Заводского района, где провалилась крыша. Также необходимо порядка 4,5 миллионов гривен на покупку оргтехники и мебели.

В частности, Сергей Иванов предложил внести изменения в программу «Содействия обороне и мобилизационной готовности города Николаева на 2018-2020 года» и заложить дополнительные средства.



Кроме этого, полковник напомнил, что сейчас в Украине идет реформирование медицинской сферы, однако, в перечень услуг врачей не входит предоставление экспертных услуг врачами во время работы в военных врачебных комиссиях. По словам мэра по предвариетльным подсчетам из бюджета необходимо выделить порядка 10 миллионов гривен.

12:42 Мэр Александр Сенкевич предложил включить в повестку дня проект решения по увеличению размера уставного капитала телерадиокомпании «Март». Депутаты внесли вопрос в повестку дня и поддержали его по сути. Согласно проекта решения, уставный капитал ТРК Март увеличивается с 3 миллионов 68 тысяч гривен до 3 миллионов 868 тысячи гривен.

2. Внести сведения о сокращенного наименования коммунального предприятия Телерадиокомпании «МАРТ», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а именно отметить, что сокращенное наименование предприят

12:02 Депутат Вячеслав Карцев отметил, что фракция Наш Край поддержала вопрос выделения средств «Николаевэлектротрансу», однако он заявил, что предприятию постоянно датируются средства.

— Мне не понятна работа предприятия под председательством Владимира Евтушенко. Мне непонятно покупка мебели, ремонт актовых зал, столовых, кабинетов, покупка машины. Очередное поднятие тарифа. У нас на НТТУ в разы ухудшается техническое состояние трамваем и троллейбусов, а количество сходов с рельс просто побило все рекорды. Я вижу, что средства вкладываются в предприятие, и видя то, что Мининфраструктуры несколько раз не подписывает согласование на назначение Евтушенко директором предприятия, это говорит о том, что что-то не так на нашем коммунальном предприятии. Деньги выделяемые предприятию используются не рационально и бесхозяйственно. Потому что 10 миллионов в феврале и пошло дальше, и потом это будет под 100 миллионов, - заявил депутат Вячеслав Карцев.

Мэр Александр Сенкевич дал слово депутату и и.о. директора КП Владимиру Евтушенко, чтобы он пояснил ситуацию. В свою очередь, Евтушенко поблагодарил своих коллег за то, что они поддержали перераспределение 10 миллионов гривен. Также он заявил, что в прошлом году фонд зарплат составил 111 миллионов, 38 миллионов - плата за электричество, порядка 27 миллионов было потрачено на обслуживание предприятия. Кроме этого он отметил, что не делать ремонты в помещениях невозможно, потому что там текут крыши.

— Я нигде ничего не нарушил. И лишней копейки не истратил. Я не раз говорил депутатам бюджетной комиссии: «Приходите на предприятие, мы все покажем, все документы». Но не нужно спекулировать, - заявил Евтушенко.

Глава фракции «Оппоблока» Игорь Дятлов отметил, что о предприятии постоянно ходят различные разговоры, которые порой шокирует. Поэтому он предложил провести или выездное заседание сессии на предприятии или же просто выехать на место депутатами, чтобы увидеть, есть ли там воровство, и другие нарушения. И если такое будет обнаружено, то Дятлов будет первым, кто будет поддерживать отставку своего коллеги по фракции Владимира Евтушенко.

Депутат Сергей Кантор тоже решил высказать свою позицию по данному поводу. В частности, депутат считает, что пока предприятие не будет брать реальную плату за проезд и зарабатывать на себя само, то ситуация не улучшиться и депутаты продолжат «месить грязь».

11:51 Депутат Дмитрий Сичко поднял вопрос по поводу того, что недостроенный сквер Сердце города разрушается, а также заявил, что по недострою на 3-й Слободской снова лазят школьники и, поэтому попросил мэра Сенкевича дать поручение решить вопрос с забором данного недостроя. В свою очередь, Александр Сенкевич сообщил, что на территории недостроя на 3-й Слободской есть предприниматель, который арендует землю, и он должен следить за тем, чтобы на территории не было посторонних. При этом, мэр поручил отработать этот вопрос, и если предприниматель не выполняет условия договора, то с ним необходимо разорвать договор.

11:43 Депутат Артем Грозов с трибуны поднял резонансный инцидент, когда в Николаеве двое подростков изнасиловали 25-летнего мужчины с инвалидностью. В частности, депутат отметил, что родители уверенны, что дело «замнут» и должного расследования не будет. К тому же подростки продолжают дальше ходить в школу, как ни в чем не бывало. Поэтому депутат предложил обратиться к Президенту Украины и к Генпрокурору Украины, чтобы они взяли расследование под личный контроль и гарантировали, чтобы следствие было прозрачным.

11:40 Депутаты включили в повестку дня вопрос касающийся электротранса. Всего проголосовало 39 депутатов. Во время голосования за сам проект решения депутаты поддержали вопрос по сути - 38 человек «за».

11:35 Александр Сенкевич напомнил, что 6 февраля последний вопрос, который рассматривали депутаты, касался перераспределения средств для «Николаевэлектротранс». По его словам, к нему обратился руководитель предприятия Владимир Евтушенко, который попросил собрать сессию ради этого вопроса. Мэр также отметил, что на сегодняшней сессии рассмотрят только этот вопрос, после чего депутаты уйдут по своим делам.

Таким образом, мэр предложил включить в повестку дня данный вопрос, согласовать его, дать слово депутатам для дачи протокольных поручений и закрыть пленарное заседание.

11:20 На сессии зарегистрировалось 30 депутатов и городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр вместе с главами фракций Юрием Гранатуровым, Федором Панченко и замглавами фракций Анатолием Петровым и Игорем Копейкой вручает николаевским спортсменам сертификаты на получение стипендии Николаевского городского головы. Всего были награждены сертификатами 59 спортсменов.