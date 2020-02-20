Отставка Богдана, подача воды в Крым, рынок земли и ЧВК: Интервью с народным депутатом Юрием Загородним

Кандидат на пост руководителя Николаевской областной партийной организации «Оппозиционная платформа - За життя», народный депутат Украины Юрий Загородний на минувших выходных снова приехал в Николаев.

В интервью «Преступности.НЕТ» Юрий Загородний рассказал свое мнение о причинах отставки Богдана, о том, почему «ОПЗЖ» выступает против рынка земли, о выходках Ильи Кивы, а также о том, почему в Украине нельзя создавать частные военные корпорации. Об этом и многом другом читайте ниже.

– Один из, пожалуй, самых ярко обсуждаемых вопросов последних дней – это смена руководителя Офиса Президента Украины. Вы как человек, который имеет непосредственное отношение к структуре, к Администрации Президента, как можете прокомментировать эти изменения? Что за этим может стоять?

– Во-первых, я действительно глубоко познал и понимаю на сегодня, как должна работать Администрация Президента, или как он сегодня называется Офис Президента. Исходим из Конституции, в первую очередь. Во-первых, ни в Конституции, ни в каком другом документе вы не найдете названия Администрация Президента, Офис Президента, или Секретариат Президента, такой структуры нет. В статье 106 Конституции Украины четко записано – для выполнения своих конституционных полномочий Президент создает совещательный, консультативный и другой вспомогательные органы.

Вот эти совещательные, консультационные и другие вспомогательные органы у одного Президента назывались Секретариат, как был у Кравчука и Ющенко, у других назывался Администрация, как было у Кучмы, Януковича и Порошенко. Новый Президент все делает по-новому. Это все он назвал Офисом.

Но суть не в том. Офис или Секретариат, или Администрация – это все структуры, которые должны помогать выполнять полномочия Президента Украины. И нужен руководитель, который как менеджер сумеет организовать эту работу. Чтобы работа Президента была эффективной. Чем выше будет эффективность работы Президента, тем эффективнее будет развиваться страна. В правильном, нужном наплавлении, когда будут принимать правильные профессиональные решения. Лично Президентом. Потому что окончательное слово за Президентом.

Каждая такая структура имеет свою структуру. Есть руководитель структуры, его заместители по направлениям, есть руководители различных подразделений. Очень важное направление – работа с регионами и кадровой работой. Есть еще управление внутренней политики, управление внешней политики, управление экономики, управление по работе с правоохранительными органами. К примеру, в Администрации Президента Кучмы был такой небольшой отдел, но очень важный – отдел по подготовке публичных выступлений Президента Украины. Готовились очень важные материалы. Дальше идут отдел гражданства, отдел помилования, наградной отдел, отдел работы с обращениями граждан. Это очень важные все структуры, они разные по численности, но важные для того, чтобы Президент эффективно выполнял свои конституционные полномочия.

– И у этой структуры есть один руководитель, от которого зависит эффективная деятельность этого органа.

– Да. Он должен организовать это все, чтобы структуры работали горизонтально, вертикально, чтоб вся структура работала, как единый механизм. Да, отдельно есть еще помощники Президента. Все это должно работать. Чем эффективнее работает такая структура, тем эффективнее работает Президент. Тот, кто управляет этой структуры, он считается высококлассным, государственным управленцем, менеджером. Важно отметить, что это не самостоятельная политическая фигура. Он возглавляет структуру для обеспечения полномочий Президента. По поручению Президента руководителю, он может выполнять определенные важные направления и поручения, как внутригосударственные, так и международного значения. Это уже в зависимости от профессионализма руководителя, его статуса, его связей в деловой политической элите своего государства и на международной арене.

Мне довелось, например, поработать за десять лет Президентства Кучмы с пятью главами Администраций – в среднем по два года на одного главу. Больше всех главой Администрации работал Виктор Медведчук. Потом Виктор Табачник – самый первый глава Администрации. Потом был ныне покойный Евгений Кушнарев, был Николай Белоблоцкий и Владимир Литвин. Каждый из них был разный срок на должности, но каждый выполнял свою задачу на определенном этапе.

От того, как развивалось государство, и были определены принципы и направления внутренней и внешней политик государства. При Викторе Медведчуке работа Администрации Президента была четкой, эффективно работала, как часовой механизм, каждый знал четко свои полномочия, свои задачи, была четкая организация направлений на обеспечение деятельности Президента Украины. Это то, чего не хватает нынешней команде Президента. Из-за этого страдает сам Президент. Потому что, я могу сказать из своего опыта, что, к сожалению, нынешний Президент Украины Владимир Зеленский не совсем профессионально эффективно выполняет свои полномочия.

– Вы можете привести конкретные примеры?

– Назовем это моими пожеланиями, не претензиями. Первое мое пожелание, на что должен обратить внимание Президент Зеленский. К слову, я лично знаком с Владимиром Зеленским, и познакомился с ним намного раньше. Хотя никогда не был знаком с Богданом, экс-руководителем его офиса, и тем более я не знаком с Ермаком, нынешним руководителем. Так вот, пожелание нынешнему Президенту – работа его Офиса и его личная работа должны быть более открыты для украинцев и для Украины в целом. Он игнорирует, он продолжает политику Ющенко, который это начал, Януковича, Порошенко. Он игнорирует очень важный аспект работы, как поведение пресс-конференций и брифингов.

Например, у Президента Кучмы при Медведчуке это работало четко. Первый вторник каждого месяца была пресс-конференция Президента для всех средств массовой информации: украинских, зарубежных, региональных. Это было на Банковой, 11, в зале для пресс-конференций, все было забито. Президент выходил и отвечал на все вопросы, которые были: хорошие, неудобные, злые, все было. Но это было четкое общение, это была прозрачная работа.

Кроме того, Виктор Медведчук ввел такую практику, что один из заместителей главы Администрации Президента – это было поручено Василию Базиву, который курировал медиа-направление – каждую неделю проводил брифинги. Информировал страну, чем занимался Президент Леонид Кучма. Он рассказывал о зарубежных поездах, какой была их результативность, о поездках по стране, о том, какие поручения Президент давал, кто за это ответственный, какие указы или распоряжения подписывались, какие встречи были проведены. Все это было четко. Сегодня у Президента этого нет.

Второе очень важное направление, на которое надо Президенту обратить внимание и усилить это направление работы – это кадровая работа. Именно кадровая работа, но не кадровая политика, это разные вещи. Если кто-то проводит кадровую политику, на кадрах надо поставить крест. Потому что будет политическая целесообразность, но не будет качества подобранных людей на тот или иной участок работы.

То, что мы видели при Порошенко, то, что мы видели при Януковиче, и при Ющенко в том числе. У Ющенко какой был принцип – он ходил и говорил: «Ці руки ніколи нічого не крали». А народ шутил: «Спочатку не крали, а потім як поперло, так поперло…», что одни коррупционные скандал были. А ведь он демонстративно говорил: «Красти? Будеш? Ні? Я тебе призначаю на посаду». Было такое? Было.

Янукович четко проводил работу с кадрами – донецкие на все ключевые должности в центральных органах власти и на региональном уровне. Четко было, что прокурор или зампрокурора с Донецкой области назначался прокурором Ивано-Франковской области или Тернопольской области. Это ж было, и в Николаевской области тоже было засилье варяг. При Порошено ваш пример – губернатор, который приехал и не знал специфики Николаева, области и многих других вещей. Но Порошенко делал ставку на кадры из Винницкого региона.

Нынешний Президент сделал ставку на своих друзей и соратников по «95-му кварталу». Это в корне неправильно. Я знаю, например, что это направление работы Президента провалено. За время его Президентств с мая 2019 года сколько поменяно глав областных администраций? Киевская, Закарпатская, Львовская…

– И не назначены ряд глав РГА.

– Не просто ряд, а в целом по стране достаточно много районов не имеют своих руководителей уже более чем полгода, или с мая. Это большой минус.

Еще один момент. Есть такой конституционный орган, как Совет национальной безопасности обороны, который возглавляет Президент, а секретарь организовывает его работу ежедневно. Сегодня этот орган, я считаю, работает неэффективно, он не является тем органом, с помощью которого Президент вырабатывает принципы внутренней и внешней политики.

– Я правильно понимаю, вы ведете к тому, что Богдан неэффективно справлялся со своей работой?

– Может быть, по каким-то определенным поручениям, которые ему давал Президент, что-то делал. А в целом, как менеджер, не вижу со своего опыта, чтобы он обеспечивал эффективную работу Офиса для того, чтобы Президент эффективно и профессионально выполнял обязанности Президента Украины.

– В продолжение темы Офиса Президента. Скандал вокруг сюжета программы «Схемы» о поездке Владимира Зеленского в Оман, где он, по информации журналистов программы, встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, исходя из выше сказанного, тоже можно отнести к некой недоработке Офиса Президента. Но должна ли общественность знать обо всем, чем занимается Президент. Какие-то неформальные, неофициальные встречи тоже нужно освещать?

– Да. Для этого он и Президент страны, он избран народом. Опять-таки, статья 3 Конституции Украины, там есть одно предложение, которое просто не читают, я не знаю, почему... Там четко написано: «Государство отчитывается перед народом о своей работе». Глава государства – Президент. Все должно быть четко, прозрачно. Возьмем коррупционный панамский скандал Порошенко. Руководители других стран, которые были замешаны в этом скандале, подали в отставку и ушли, помните? Наш остался на месте, его начали даже оправдывать. Это же нечестно по отношению к гражданам страны. Люди же все знают и понимают. Потому что я умный, а вы не очень, и согласитесь с тем, что я буду вам говорить. Здесь то же самое. Работа Президента должна быть открытой, прозрачной и честной перед государством, перед своим народом.

– Возможно, пример, который я привел, был не очень удачный, потому что Офис Президента не подтверждает встречу Зеленского и Патрушева.

– А суть не в этом. Я же тоже не знаю, мы с вами там не были. Были ли встречи, не были, или он просто захотел уединиться, как человек, отдохнуть от тяжелой работы и так далее. Но сам факт, мы знаем одно, что было анонсировано, что Президент Украины находится в Украине, в Президентской резиденции в Ивано-Франковской области, в Гуте. Так же было? Так. А потом вдруг появляется Оман.

– На примере спора между Офисом Президента и программой «Схемы» вопрос о законопроекте о медиа. Вы за или против предложенного законопроекта о СМИ? В разрезе ужесточения ответственности СМИ.

– Естественно против. Это цензура. Это инквизиция. Опять-таки, мы возвращаемся в правовое поле. Знаете, мне было очень приятно, когда даже представители некоторых оппозиционных сил, которые критически к нам относятся, представители партии «Европейская солидарность», подошли те, кто даже с трибуны критически в наш адрес выступают, пришли и говорят: «Вы знаете, с вами приятно иметь дело, потому что вы деловые люди, вы знаете, как профессионально сделать». Это высокая оценка нашей работы.

Но и мы стоим на точке закона. Это главное для развития страны, для политика, для людей, которые сегодня на государственных должностях, а народный депутат – это государственная должность. Я давал присягу и все, кто сегодня в Раде, давали присягу, давали клятву отстаивать интересы украинского народа, всего украинского народа, а не какой-то группки или части народа. В отношении этого закона первое – Статья 1 Конституции Украины: «Украина – независимое суверенное, социальное, демократически-правовое государство». Правовое государство. Народ должен знать все, что происходит в стране, в первую очередь, в государственной политике, с теми людьми, которым он доверился на время. Власть же принадлежит народу, он на время передал власть Зеленскому, на пять лет. А потом будет оценивать, как он справился. Он передал, народ передал ему власть. И зачем сегодня ты выступаешь против народа и пытаешься забрать у народа конституционное право на получение информации?

– Хорошо, моделируем ситуацию. «Схемы» реально опубликовали неправду, как тогда быть? Судебные издержки, ну штраф будет, общественное порицание. Тем более, представители вашей политической силы не один раз становились субъектами журналистских расследований…

– Ну и как мы поступали? Мы подавали в суд. Мы в правом поле и по закону поступали. И каждый должен точно так же поступать. Правы «Схемы», не правы «Схемы», заказной материал, не заказной, клеветнический или нет. Это должен установить суд. Только так в правовом демократическом государстве. Но никакими законами нельзя ограничить право журналиста подавать информацию.

– В Администрации Президента Кучмы были подобные ситуации? Разбирательства со СМИ?

– Были.

– И чем они заканчивались?

– Всякое было, и СМИ выигрывали, и СМИ проигрывали.

– Подведем черту. По вашему мнению, существующее законодательство в сфере СМИ имеет достаточно инструментов для влияния? Не нужно менять законодательство в этом поле?

– Да. Здесь ситуация имеет субъективный характер. По мнению некоторых аналитиков, по их информации, суть заключается в том, что действующий Президент Украины очень болезненно реагирует на критику. Такая информация среди экспертов. Но суть же в другом. Он как артист действительно болезненно реагирует на критику, но он сегодня уже не артист, он Президент и он должен понимать, что критика – это его помощник, и нельзя бояться критики. По итогам критики надо делать правильные выводы, брать уроки.

– Да, но главное разделять критику на объективную и необъективную. Некоторые не могут разделять это для себя, это сложно.

– Это сложно. Мне тоже иногда не нравится, как напишут, что напишут, но, извините…

– Ваш сопартиец, коллега по Парламенту, Илья Кива, к слову, постоянно становится героем публикаций СМИ, в том числе благодаря его перепискам. Проводит ли партия какие-то воспитательные беседы с Ильей Кивой, если можно так сказать?

– Вы знаете, Кива вообще неординарная личность, очень. Он образованный, он умный, эрудированный человек, за словом в карман не лезет, реакция мгновенная. Вот эта, возможно, какая-то излишняя самоуверенность или минимальная неорганизованность приводит к таким нюансам. Руководство партии проводит с ним разговоры, что надо делать, как не попадать в такие неловкие ситуации.

– Лично у меня возникло впечатление, что он специально это делает, он понял, как можно спокойно попасть в новости.

– Знаете, некоторые вещи, действительно, может быть, и специально сделаны. Но когда это становится постоянством, это уже перестает работать.

– Законопроект о рынке земли. Если убрать все хайповые темы, которые идут вокруг, то рынок земли – это топ-тема последнего большого промежутка времени. Сейчас Парламент принял к рассмотрению более четырех тысяч правок и пока рассмотрел более двух сотен. Какой ваш прогноз? Парламент сможет принять этот законопроект, или все же инициатор этого законопроекта услышит и примет меры, или будет стоять на своем?

– Скажем так, «Слуга народа» будет стоять на своем. Уж очень большая у них зависимость от Мирового валютного фонда и Сороса. Не даром за ними закрепилось выражение «соросята», их очень много. И даже если почитать сегодняшнее интервью вашей коллеги, бывшей журналистки, где она четко расставила акценты, какие группы в «Слуге народа», кто от кого зависим, и так далее… Все сегодня признали, что во фракции «Слуга народа» очень много зависимых от Сороса. Интересы Сороса и МФВ совпали в вопросе украинской земли. Здесь чистый лоббизм и они ни перед чем не остановятся. Об этом говорит тот факт, как они вели себя, когда принимался законопроект в первом чтении и после первого чтения.

Депутаты – субъекты законодательной инициативы, каждый имеет право вносить свои правки, одну, две, сто, двести… Да, вы правильно сказали, из всех четырех с небольшим тысяч правок от нашей фракции было подано более 3,5 тысяч правок, остальные фракции дали меньшее количество. И что делали руководители, представители фракции «Слуга народа» на аграрном комитете? Они взяли все правки и выкинули их. Когда пришли: «А где правки?». А правок нет. И секретные тайные заседания прошли, все одобряли и так далее. И мы же вот этот хаос и беспредел и остановили.

Наша фракция пришла на заседание аграрного комитета фактически во всем составе, пришли представители «Батьківщини», внефракционные, другие. И мы не дали продолжать этот шабаш, которые хотели сделать во главе с руководителем аграрного комитета от «Слуги народа». Мы остановили это ночью, на следующий день, когда возобновили заседание комитета, потребовали вернуться к рассмотрению всех правок. Аграрный комитет сопротивлялся, не хотел руководитель комитета, хотел принять все быстрее и послать подальше. Но мы настояли и подписали со «Слугой народа» меморандум, в котором все было просто – возвращаемся к рассмотрению всех правок и определяем дни заседания комитета, когда рассматриваем правки: 2, 3, 4, 5, 9 и 10 января. То есть, поработать, разобраться с правками, чтобы подготовить проект ко внесению в зал Верховной Рады.

Начали подготовку. Второго января так себе поработали… Третьего им надоело, они говорят: «Та нет, ну вот эти правки рассматривать, нет, мы это останавливаем, ничего рассматривать не будем, мы выносим проект в зал». Они нарушили меморандум и этим подставили Разумкова, потому что Разумков выступил гарантом этого меморандума. Он на встрече депутатской группы сказал, как выступает гарантом, чтобы мы рассмотрели эти правки. Снова противостояние, но в конце концов мы добились, что все правки вернулись на рассмотрение. С 5 февраля началось рассмотрение всех правок, прошли больше 200 правок.

Да, не все правки поддерживаются, но сам факт. Парламент пришел в законодательно русло, по процедуре принимать этот закон. Сколько на это пойдет, сколько надо будет, столько и пойдет, но процедуру надо пройти.

И сам факт, что «слуги» хотели до Нового года отрапортовать свои руководителям не в Украине, что законопроект принят. И то, что они это хотели, подтвердил ваш земляк, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который недавно в интервью сказал, что, если бы не присутствие в Верховной Раде фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», этот закон был бы принят два или три месяца тому назад, то есть, где-то в ноябре-декабре. Спасибо ему за его оценку нашей принципиальной позиции, огромное спасибо, будем работать дальше по закону.

Если бы у «Слуги народа» было бы достаточно свих голосов, их бы никто не заставил делать так, как сейчас, и рассматривать законопроект. Но у них голосов за открытие рынка земли, или как правильно называется этот законопроект «Об обороте земель сельско-хозяйственного назначения», у них голосов нет. У них идут больше переговоры, торги, чтобы скупить, я называю вещи своими именам, чтобы скупить голоса, чтоб их хватило для этого законопроекта.

– А есть ли информация, о каких суммах идет речь?

– Вы знаете, нам ничего не предлагают, и не будут предлагать, потому что все знают нашу принципиальную позицию. Еще раз напоминаю нашу позицию – открытие рынка земли по итогам проведения всеукраинского референдума. Так записано в нашей программе. Здесь «слуги народа» в погоне выслужиться и принять этот закон об открытии рынка земли пришли на путь манипуляций и вранья. Простой пример – выступает депутат-мажоритарщик от «Слуги народа» в Раде и говорит примерно следующее: «Мы имеем право принять закон об открытии рынка земли, потому что так записано в нашей программе, нас поддержал украинский народ, и он дал нам право это делать». Через вас всем читателям, всем гражданам Украины я говорю: «Дорогие, откройте программу партии «Слуга народа». Найдете ли вы там слово «земля» вообще?» Оно отсутствует. Этого слова там нет. Это манипуляция, это вранье перед избирателями.

Но есть у них другой тезис в программе. Он звучит в начале программы: партия «Слуга народа» выработает механизм влияния граждан на решения власти через референдумы». Они за народовластие. То есть, здесь наши позиции совпадают – мы за референдум, и они. И Президент Украины сказал, что первый законопроект, который он внесет, будет законопроект о народовластии. Но они этого не делают, боятся, потому что народ скажет «нет». Хватит врать, надо народу сказать правду.

И дальше – надо прекратить в Верховной Раде рассмотрение этого законопроекта, потому что никакой другой законопроект не может быть принят в Верховной Раде. Мы вошли в процедуру рассмотрения этого закона. Остановиться, принять закон о референдуме. И хотя у них нет такого законопроекта, мы такой закон зарегистрировали 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва. Законопроект о всеукраинском местном референдуме. Внесите в зал, проголосуем, проведем референдум.

– Он Комитет прошел?

– Нет. Потому что не дают. Они рассматривают только свои законопроекты. Принять решение, выполнить волю украинского народа, потом заняться формированием рынка земли. Не продажи, а формирование рынка земли. Потому что перед тем, как продавать, надо провести много работы.

– Структурировать то, что есть, и привести в порядок все земельные кадастры и всю документацию… Если абстрагироваться от того, что это нужно принимать на референдуме, если абстрагироваться от того, что предлагает «Слуга народа», если говорить в целом с экономической точки зрения, нужен ли в принципе такой рынок Украине? Особенно учитывая то, что, по сути, он существует, только в тени. И выдача двух гектара участникам антитеррористической операции только подхлестнула активизацию этого рынка.

– Давайте будем брать чисто экономическое понятие. Есть такой прекрасный труд, который, к сожалению, сегодня в вузах не изучают, «Капитал» Карла Маркса. Там четко написано – должен существовать рынок земли, потому что земля – это товар.

Второе. Берем независимую Украину. 2011 год – скандальное принятие Земельного кодека. Председатель Верховной Рады тогда был болен, прохождение кодекса обеспечивал в Верховной Раде первый заместитель главы Верховной Рады Украины Виктор Медведчук. В Верховной Раде творилось много чего ужасного тогда – драки, ломались микрофоны, стулья, коммунисты-социалисты категорически блокировали работу Верховной Рады, чтобы не дать возможности принять земельный кодекс. Но кодекс был проголосован. За что в последствие Медведчук поплатился должностью. Те же самые коммунисты-социалисты сговорились, нашли голоса, проголосовали за отставку Медчевука. Когда проголосовали, он гордо встал и ушел. Не оправдывался, ничего, как настоящий мужик, встал и ушел. Но кодекс был проголосован.

Проблема в том, что с того времени по сегодняшний день власти Украины не обеспечили его выполнение. Именно этот земельный кодекс, по нему должны были провести работу до открытия рынка земли. Кадастр, его нет. Как продавать землю без кадастра?

Еще некоторые социальные вопросы. Например, тогда распаевание было проведено, это же был первый шаг, чтобы земля стала товаром. Но остались при распаевании целый ряд вопросов, которые не решены, а их надо было решить, чтобы снимать последствия социального напряжения при продаже земли, когда земля уже точно станет товаром. Учителя, которые работают в селе, учили детей, чьи родители получили пай. А учителя нет. Врачи, медики – нет. Работники культуры – нет. Я помню эти вопросы, когда обсуждалось, почему они не получили земельные участки? Они же тоже в селе. Они имели право на пай? Не дали же ответ, а его надо было дать. Почему Виктор Медведчук, выступая, несколько месяцев назад, сказал, что по закону каждый гражданин Украины имеет право на два гектара. Правильно? Вопросов достаточно много. Ответы не нашли, а сейчас продавливают продажу земли. Без кадастра, без учета социальной составляющей.

Напряжение будет расти. После первого чтения принятия законопроекта пролилась кровь под Верховной Радой. Дальше обострять ситуацию нельзя. Вы должны это осознать и остановиться, другого пути нет.

Но дальше, посмотрите. Оставили десять тысяч гектаров в одни руки и сказали – достижение, мы пошли на уступки, ограничили. Обман! Говорят – давайте начнем продавать, а потом проведем референдум. Это же обман, потому что сегодня идет скупка банковских активов и те же самые иностранцы через банки будут владеть украинскими землями, когда будут под кредиты брать в залог эти земли. Обман? Обман.

Допустим, 10 тысяч гектаров купил олигарх «Х». Это большие владения. На то, чтобы охранять свои владения, он будет нанимать охрану, большую военизированную. То есть, он создаст свою частную армию, которая на эту землю больше никого не пустит.

Я как историк сразу сравниваю ситуации тысячелетней давности. Киевская Русь – мощное государство, с которым хотела иметь отношения вся Европа. Недаром Ярослава Мудрого называли тестем всей Европы, связи были династические, мы это знаем. Но потом что? Один князь захотел иметь свои владения, начал создавать свою армию, дружину для охраны своих владений. Другой князь, третий князь. И распалось единое сильное государство – Киевская Русь. Начались отдельные княжества, между которыми начались войны. Чем это закончилось? 1240 год – пришли монголо-татары и завоевали все, что здесь у нас было. И мы, наши давние предки платили дань монголо-татарам, и не было государственности на этой земле аж до 1654 года, когда Богдан Хмельницкий сделал первые попытки возобновить государственность.

Я не хочу такой судьбы в моей родной стране. Потому что, если будет принят этот закон в том виде, как они хотят его принять, это будет проблема. Потому что, исходя из декларации о государственном суверенитете, четко записано – земля является материальной основой суверенитета Украины. Есть земля – есть государство. Нет земли – нет государства. Пора остановиться и все решать в законодательном поле.

– Возвращаясь к вопросу о ваших прогнозах, будет ли принят этот законопроект.

– Я думаю, что сегодня у них голосов нет, но они собирают голоса, ищут, покупают голоса и они могут продавить, могут принять этот закон, насобирать необходимые 226 голосов для принятия закона и наша политсила этого не исключает. Но дальше мы будем бороться, чтоб отстаивать интересы украинского народа, сохранить земли законодательным путем – через Конституционный суд, потому что так, как это принимается, это прямое нарушение статей 5, 13 и 14 Конституции Украины.

– Частично уже затронули тему моего следующего вопроса. В Раде зарегистрировали законопроект о создании частных военизированных корпораций в Украине. Как вы к этому относитесь?

– Негативно.

– Почему?

– У нас сейчас достаточно много военизированных формирований, и создавали их добробаты, полевые командиры. Чем они занимаются сегодня? Не очень хорошими делами. Уровень преступности в стране повысился.

Частная армия – то же самое, много оружия, криминальная обстановка напряженная, уровень преступности высокий. Как я могу положительно к этому относиться? Для этого есть правоохранительные органы, чтобы наводить порядок в стране. Есть полиция, ГБР, НАБУ, САП, прокуратура.

К слову, в Госбюджете на 2020 года на 70% по сравнению с 2019 годом увеличилось финансирование правоохранительных органов. И это когда минимальная зарплата не повышается, прожиточный минимум 2023 гривны, пенсия минимальная 1648 гривен и до конца года повысится на 160 гривен.

– Вы видите в этом опасность?

– Я не вижу опасности, я говорю о том, что финансирование на правоохранительные органы повысилось, а работу они выполняют свою непрофессионально. Если бы все правоохранительные органы профессионально выполняли свою работу, у нас бы никогда не стоял вопрос, надо или не надо частные военные компании, частные военные армии. Я говорю – нет.

– То есть, можно предполагать, что в случае рассмотрения законопроекта, будет еще один спорный опрос в Раде.

– Естественно. Мы скажем свою позицию, голосованием покажем.

– Второй вопрос, который возник с telegram-каналов, вопрос подачи воды в Крым. Как вы относитесь к этой теме? Нужно ли на данный момент в принципе обсуждать это?

– Скажите, Крым – это Украина?

– Конечно.

– Крым – это Украина. Это раз. Там живут украинцы. Мы считаем их гражданами Украины, также, как и жители Донбасса – это Украина, там живут украинцы. Вопрос властями Украины поднимается, что Крым должен вернуться в состав Украины. Должен? Власть об этом говорит? Говорит. Есть еще гуманитарная составляющая – к людям надо относиться по-человечески, гуманно. Вопрос воды – это вопрос жизни людей.

– Может ли это быт вопрос политического торга? На уровне двух государств, учитывая вполне сложившиеся обстоятельства.

– На уровне гуманитарной составляющей это не может быть предметом политического торга. Это моя личная точка зрения.

– До выборов, если они будут по плану, осталось очень мало времени. Те люди, которые занимаются выборами, скажут, что времени не осталось вообще. А учитывая изменения в избирательное законодательство, тем более. Я думаю, вы понимаете, чем грозит промедление в подготовке к выборам, в частности Николаевской областной организацией «ОПЗЖ».

– Да, промедление смерти подобно, время летит очень быстро, это понятно. Второе, мы с вами уже какое-то время тому назад поднимали эту тему и обсуждали, что моя кандидатура обсуждается на должность руководителя областной организации, что я сегодня не отрицаю. Да, мы пока не провели конференцию, но в ближайшее время конференция будет, все точки «над і» будут расставлены.

Мы сегодня взяли определенную паузу для того, чтобы не ошибиться с руководителем городской организации. Сегодня продолжается работа. Она в стадии завершения для того, чтобы не ошибиться с руководителем, чтобы потом на марше снова не заниматься кадровыми вопросами. Потому что вы прекрасно знаете, Николаев – маленький город, информации много, называются разные фамилии, не буду их называть, но скажу, что городской организации нужен руководитель с серьезным производственным и хозяйственным опытом, человек, который знает устройство города и систему управления городом в целом, человек, который имеет весомые связи и авторитет, как в политической, так и в деловой среде города Николаева.

– Я могу назвать фамилию человека, который подходит под ваше описание.

– Не надо называть фамилии, конференция даст ответ на вопрос, кто этот человек, а мы потом сверим с вами часы. Я фамилию называть не буду, чтобы не спешить. Потому что, в характере украинца всегда была одна черта – бороться за булаву, но булава всегда одна. Я хочу сказать другое в преддверии выборов. Предстоящие выборы во многих областях Украины – это будет политическое соревнование двух политических структур: «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы». Другие политические проекты, которые будут принимать участие в выборах, могут получить определенный результат и иметь свое представительство в советах, но основная доля мандатов будет разыгрываться между этими двумя силами.

Я не буду говорить о «Слуге народа». Это их хозяйство, они сами разберутся, как им идти на выборы, за счет своей работы в городе, области, своего представительства в Верховной Раде или з счет рейтинга Президента, как уже было. Это их сторона, я скажу про нашу сторону. На политической карте Николаева, кроме «ОПЗЖ» есть еще «Оппозиционный блок», есть осколки «Партии регионов», есть осколки Социал-демократической партии Украины, есть целый ряд региональных проектов – «Наш край», другие проекты. Откуда они все вышли? Они вышли из одной структуры, мощной в свое время структуры, которая дала старт многим политикам, управленцам государственным, многим другим политическим структурам – это СДПУо. Это правда.

И сегодня, готовясь к выборам, моя позиция по Николаеву заключается в следующем – сегодня надо отбросить все амбиции, свой эгоизм, прекратить всякие склоки, а объединиться под брендом «Оппозиционной платформы – За жизнь» и серьезно готовиться к выборам, добиваясь большого результата. Если меня услышат и поймут правильно, у «ОПЗЖ» в Николаевской области будут реальные шансы на победу. Если кто-то не услышит и продолжит это, шансы уменьшатся.

– Но, основную роль в этом играет и новый Избирательный кодекс. Один из основных моментов – это залоги, очень больше залоги. Начиная от кандидата в мэры и заканчивая партийными списками. Кроме того, абсолютно новый принцип избрания депутатов.

– «Оппозиционная платформа» готова к любому формату участия в выборах, потому что закон есть закон и его надо выполнять. То же самое, закон о выборах в Верховную Раду, там тоже были серьезные вопросы, но суть в том, что игра стоит свеч. Если ты победил, залог возвращается, если проиграл – идет в бюджет.

– Если выбирать между предыдущей избирательной системой и теперешней, вы к какой ближе?

– Наша давняя позиция, позиция «Оппозиционной платформы» заключается в том, что в стране должна быть пропорциональная избирательная система. И небольшой экскурс в историю. 2002 год. Леонид Кучма выступает на День Независимости, где он объявляет о реформе в избирательной системе, где он говорит, что Украина должна стать парламентско-президентским государством с пропорциональной избирательной системой. Это же была позиция и СДПУо, руководителем которой Медведчуком.

К слову, когда в Верховной Раде голосовался законопроект об уменьшении количества депутатов до трехсот и за пропорциональность избирательной системы, если бы не проголосовала в полном составе «Оппозиционная платформа», голосов бы «Слуги народа» не хватило. У них было только 197 голосов. И наши голоса привели к тому, что законопроект Президента об уменьшении количества депутатов набрал необходимое количество голосов. Мы принципиальные, последовательные в своих решениях, в своей позиции.

– Согласно этому закону, у вас в списке в городской совет должно быть как минимум 24 женщины – гендерное равенство.

– Будем искать женщин.

– Я вижу только мужчин пока. На николаевском уровне.

– На николаевском уровне сейчас я не готов ответить по определенному количеству женщин. Я знаю, что женщины в Николаеве есть, они красивые, политически активные. Сам знаю многих. Так что будем работать в этом направлении.

– Это позитивная норма?

– Да, потому что присутствие женщин уравновешивает пыл мужчин, иногда излишний.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ». Фото Марии Горшковой.