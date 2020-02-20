Депутаты горсовета перераспределили ₴10 миллионов для «Николаевэлектротранса» на погашение долгов за электричество

Депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение коммунальному предприятию «Николаевэлектротранс» 10 миллионов гривен финансовой помощи на погашение долгов за электричество.

Соответствующее решение было принято в четверг, 20 февраля в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, депутаты внесли в повестку дня вопрос о перераспределении 10 миллионов гривен с департамента соцзащиты со статьи расходов льготные перевозки на погашение долгов за электроэнергию «Николаевэлектротрансу». И по сути вопроса проголосовало 38 депутатов, 1 человек воздержался.

Как известно, данное решение необходимо не только для погашения долгов, но и для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР в размере 20 миллионов евро на покупку 60 новых троллейбусов, модернизацию сетей и подстанций.

Напомним, что данный вопрос депутаты уже пытались согласовать 6 февраля на сессии горсовета, однако, тогда не хватило голосов. Если же вопрос не согласуют, то тогда ЕБРР не даст городу 20 миллионов евро кредита на приобретение 60 троллейбусов, 20 из которых будут с автономным ходом. При этом, 17 февраля, городской голова Николаева Александр Сенкевич передал все необходимые документы в Министерство финансов относительно получения кредита на приобретение 50 автобусов, 60 троллейбусов (20 из которых на автономном ходу) и проекта по энергомодернизации города.