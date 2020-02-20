Из недостроенного сквера «Сердце города» вандалы воруют плитку - мэр Николаева пообещал установить там камеры видеонаблюдения

В Николаеве в сквере Мангариевский или «Сердце города» установят камеры видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город».

Об этом в четверг, 20 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета заявил мэр Александр Сенкевич, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе заседания, депутат Дмитрий Сичко заявил, что горожане воруют тротуарную плитку из недостроенного сквера. В связи с этом, депутат попросил мэра Александра Сенкевича дать протокольное поручение правоохранительным органам «прекратить разнесение плитки», а также попросил завезти песок в сквер для детей.

— Плитка растаскиевается, песок не завозят, может песок и не должен завозиться, но дети там гуляют, - заявил депутат.

Мэр Александр Сенкевич акцентировал внимание, что сквер недостроенный и выделять средства на его содержание не представляется возможным. При этом, он отметил, что администрация Центрального район может его только убирать, и то не как сквер, а просто как территорию своего района, а также администрация оплачивает электроэнергию.

Также мэр напомнил, что в прошлом году мэрия получила авторские права на проект строительства объекта, уже произведена корректировка проекта, и в этом году планируется объявить тендер на завершение ремонтных работ в сквере «Сердце города».

— К сожалению, у нас люди думают, что нет ничего общего, а есть все мое. Они воруют урны, лавки, и дошли о того, что разбирают твердое покрытие - плитку. Не думаю, что они пихают ее по карманам. Я не могу дать поручение николаевцам не воровать коммунальное имущество. Но, наверное, мы включим этот сквер в проект видеонаблюдения «Безопасный город», - заявил мэр.

Внести сквер в программу можно будет при ближайшем перераспределении бюджетных средств, которое будет в марте 2020 года.

Реконструкцией сквера в 2012-2013 годах занималось ООО «Форсаж», учредителем и руководителем которого является экс-депутат Николаевского городского совета от Партии регионов Виктор Дробот. В итоге рассчитываться за выполненные отчасти некачественно работы (тротуарная плитка провалилась, сетка на баскетбольной площадке через месяц порвалась) приходится бюджету города Николаева. Сколько всего потрачено денег на эти работы – окончательно неизвестно, однако эта сумма оценивалась более чем в 20 миллионов гривен. Ранее экс-вице-мэр Николаева Евгений Шевченко обвинил Дробота в воровстве бюджетных средств при реконструкции сквера.

Сам Виктор Дробот в комментарии журналистам уже после побега Виктора Януковича из Украины заявлял, что «опричники» экс-губернатора Николаевщины Николая Круглова требовали от него 20% отката за проект. При этом фонтан в сквере с 2012 года так и не заработал.

Напомним, что в 2016 году Сенкевич поручил рассмотреть возможность завершить строительство фонтана в «Сердце города». В августе 2017 года на обустройство фонтана в николаевском «Сердце города» направили 4 миллиона гривен. Реконструкция сквера «Сердце города» проходила в 2012-2013 годах, с тех пор фонтан так и не запустили. Также, Сенкевич обещал запустить его в 2017 году, но этого не произошло.

В апреле 2018 года мэр Николаева Александр Сенкевич снова пообещал, что фонтан в парке «Сердце города» заработает летом текущего года.

В мае 2019 года неизвестные украли оборудование из-под фонтана в «Сердце города». Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что фонтан в парке «Сердце города» планируют запустить к 230-летию города. Однако в июле 2019 года заявил, что обещанного ранее октрытия не состоится, ведь на реконструкцию фонтана нет денег.

В частности, мэр Николаева в сентябре 2019 года сообщил, что в 2020 году недостроенный Манганариевский сквер могут ввести в эксплуатацию. Помимо этого, стало известно, что на окончание реконструкции Манганариевского сквера, работы по которому начали еще в 2012 году, из бюджета города направят еще 16 миллионов гривен.