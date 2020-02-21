Шнуров пошел в российскую политику и надеется, что не попадет в категорию «кандидатов-п******»

В России лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом Партии роста.

Об этом сообщает «Медуза».

Музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года, сообщил источник «Открытых медиа». Сам Шнуров уклончиво ответил на этот вопрос.

- Я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее, - сказал он собравшимся на встрече.

Сергей Шнуров не считает, что может сам превратиться в героя популярной матерной песни, которую он исполнял в комедии «День выборов». В беседе с журналистами он уточнил, что, во-первых, не является автором композиции, а, во-вторых, она вышла уже 20 лет назад (на самом деле, премьера фильма состоялась в октябре 2007 года).

- Я надеюсь, что ситуация должна поменяться, потому что песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию, - сказал он.

Ранее в администрации президента РФ рассматривались сценарии регистрации около десятка новых партий для создания иллюзии конкуренции на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров, которых хотели бы видеть в Кремле, назывались Юрий Дудь и Сергей Шнуров.

За последние месяцы было объявлено о запуске сразу нескольких политических проектов. Так, например, о создании собственных партий говорили основатель Faberlic Алексей Нечаев и директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров. Также состоялся учредительный съезд партии «За правду» террориста Захара Прилепина.