«Если мы хотим справедливого и честного расследования, то его надо отменить», - глава ГБР о законе об амнистии участников Майдана

Закон об амнистии участников Революции достоинства препятствует справедливому расследованию гибели 13 силовиков во время событий зимы 2014 года.

Об этом заявила и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, сообщает Lb.ua.

«Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон надо отменить», — сказала она.

Венедиктова утверждает, что между законом о недопущении преследования и наказания участников Майдана и УПК есть противоречия.

Кроме того, по ее словам, в бюро уже разработан законопроект о заочном осуждении. Он направлен главам фракций в Верховной Раде и в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

На своей странице в Facebook Венедиктова заявила, что ГБР стало инициатором изменений в законодательство, которые помогут наказать за преступления, совершенные в период революции. В том числе планируется привлечь к ответственности и тех лиц, которые сейчас находятся за пределами Украины. Правда, какие именно новшества готовятся, руководитель ГБР не уточнила.