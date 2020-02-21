Министр Пристайко заявил, что следующий обмен пленными станет последним по принципу «всех на всех»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках следующего обмена пленными РФ передаст около 200 украинских граждан.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек», - говорится в сообщении.

Также он добавил, что это станет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что идет на прямой диалог с Президентом России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну.

Также сообщалось, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.