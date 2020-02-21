Депутат Кормышкин заявил, что на его предприятиях планируются обыски, и обвинил в этом власть

Депутат Николаевского облсовета, глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин заявил, что у него дома и на предприятиях готовятся обыски. Причастен к этому, по словам главы группы компаний «ПАЕК», губернатор Александр Стадник и и.о. первого замначальника ГУ ГФС в Николаевской области Александр Заитов.

Об этом Кормышкин написал на своей странице Facebook.

Депутат отметил, что рассчитывал, что с приходом к власти Владимира Зеленского и его команды будут изменения в лучшую сторону.

«Когда пришла новая власть, когда президентские выборы выиграл Владимир Зеленский и его команда, у меня было много надежд на то, что нас ожидают изменения. Возможно, это были розовые очки, но я и в правду поверил, что все будет иначе. В тот момент, когда в Николаевскую область прислали нового губернатора, я радовался, что это будет новый человек с хорошим резюме и современными подходами к работе. Далее была первая, вторая встреча с губернатором…», — написал он.

Однако, по словам Кормышкина, теперь Стадник и Заитов организуют нападки на бизнес, готовя обыски.

«Сегодня губернатор Александр Стадник вместе с и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС Александром Заитовым воспользовались своими связями в Киеве и организовали несколько уголовных дел в отношении предприятий, где я являюсь конечным бенефициаром. Сейчас я уже точно знаю о том, что у меня дома и на моих предприятиях готовятся обыски. Власть новая – методы старые. Но что я хочу сказать. У нас есть опыт 2004, 2013 и 2019 годов, когда смели власть из-за подобного отношения к бизнесу: людей загоняли в жестокие рамки, страна начала терять понятие демократии. Сметут и вас, из-за таких как Стадник. Если ваши люди будут также относиться к ведущим бизнесменам Украины, к лучшим работодателям. Если вы будете закрывать заводы, приходить с агрессией к людям, которые платят налоги и содержат вас же», — добавил депутат.

Он обратился к Стаднику и президенту.