В РФ у пассажирки поезда «Киев-Москва» заподозрили коронавирус – весь вагон, где были 13 украинцев, поместили на карантин

Пассажирку поезда «Киев-Москва» сняли с маршрута в Брянске и направили в инфекционную больницу из-за подозрений на коронавирус. Всех остальных пассажиров вагона отправили на карантин в местную больницу.

Об этом пишет российский «Интерфакс».

Подозрения возникли относительно китаянки, у которой обнаружили температуру около 38 градусов. 20 остальных пассажиров, ехавших с ней в вагоне, пока будут в Брянской городской больнице, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

Информации о том, есть ли среди них граждане Украины, пока нет.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что это заявление российских властей может быть фейком.

- Я предсказываю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация, что якобы гражданка Китая, которая пять дней назад прибыла в Украину самолетом, побыла четыре дня в Киеве и выехала поездом в Москву, на границе с Россией была остановлена и там якобы выявили какие-то вирусы и они что-то исследуют и так далее, - сказал он во время выступления в Верховной Раде.

По мнению премьера, это попытка «раскачать информационное поле», чтобы посеять в Украине панику, уныние и раздор.

В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили, что пассажирка с симптомами ОРВИ была снят с поезда во время пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка в России. Вагон поезда отцепили на станции Брянск.

«Основной состав прибыл в конечный пункт назначения – Москву. «Укрзализныця» в координации с Центром общественного здоровья, Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой обратилась за официальной информацией к российской стороне», – говорится на странице министерства в Facebook.

В свою очередь, что в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что на карантин в российском Брянске поместили 13 граждан Украины. Как отметили пограничники, всего в вагоне с китаянкой находился 21 человек.

«В вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. С которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады», - сообщили в ГПС.

Также пограничники подтвердили, что гражданка Китая, у которой были выявлены симптомы коронавируса, действительно пересекала украинскую границу 20 февраля. Она прибыла на днях в Киев самолетом из Минска и у нее не было зафиксированы признаки инфицирования.

«Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ее об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку. Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья, на что получили ответ в отсутствии его ухудшения. По внешним признакам больной женщина также не выглядела», - отметили в Госпогранслужбе.

Обновлено 16:09 У пассажирки поезда Киев-Москва, которую сняли с рейса в российском Брянске, нет коронавируса. Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, по словам исполняющего обязанности губернатора Брянской области Александра Резунова, результаты исследований показали, что у снятой с поезда Киев - Москва гражданки Китая нет ни ОРВИ, ни коронавируса.

- Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружен,- заявил Резунов.

Он также добавил, что восемь человек отказались покидать вагон, сейчас они находятся в санитарном тупике, их обеспечили горячим питанием.