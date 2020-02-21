Государство переплачивает в пять раз за образование детей в селах, - премьер Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в некоторых регионах государство переплачивает в 5 раз за образование детей.

Об этом премьер сказал на утреннем заседании Верховой Рады во время рассмотрения отчета правительства, передает УНН.

- Мы имеем четкий план опорных школ, который позволит нам оптимизировать систему среднего образования и сделать ее более доступной. Я уже говорил об этом, на отдельных участках мы тратим на ребенка в год 100 тыс. грн, когда средние расходы на ребенка составляют 20 тыс. Мы как государство переплачиваем в 5 раз, в то время как ребенок получает гораздо худшее образование, чем его сверстники в городах, — сказал Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявлял, что малокомплектные школы не способны дать качественный уровень знаний, там воруют у детей будущее.