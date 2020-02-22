«Кто-то, вероятно, подменил образец масла»: руководство «Николаевмолпрома», с которым КОП односторонне разорвал договор, обратилось в прокуратуру

Руководство ООО «Николаевмолпром», с которым коммунальное предприятие по организации питания в школах и детских садах города Николаева разорвало договор из-за подозрения о поставках фальсификата, подало заявление в прокуратуру, так как считает, что образец масла, отправленный на экспертизу, могли подменить.

Об этом свидетельствует заявление в прокуратуру от предприятия, которое имеется в распоряжении издания.

В своем обращении, руководство "Николаевмолпрома” просит возбудить уголовное производство по статье превышения полномочий. Аргументируя позицию, что должностные лица могли подменить масло, которое было отправлено на экспертизу, фирма приводит результаты проверки этой же партии продукта на выходе с завода. В заключении говорится, что масло соответствует всем требованиям. В то же время, проверка продукта, который был забран непосредственно в учебном заведении, показало, что в масле присутствуют немолочные жиры:

"Из указанного следует, что относительно продукции ООО “Николаевмолпром”, а именно сливочного масла “Селянське” 72,5% жира, изготовленного 09.02.2020 г., существует два разных экспертных вывода, которые противоречат друг другу”.

Исходя из этого, в “Николаевмолпроме” считают, что их продукцию могли подменить или в КОПе, или в лаборатории.

“Разница в выводах экспертных учреждений может свидетельствовать о подмене продукции ООО “Николаевмолпром” на другую при передаче ее на исследование, или во время исследования, что невозможно без определенной команды должностного лица”, - говорится в заявлении.

Также в заявлении поданном в прокуратуру указывается, что такие действия чиновников наносят урон репутации производителя:

“Указанными действиями ООО “Николаевмолпром” причинен моральный ущерб и ущерб имиджу предприятия, так как была распространена информация, которая не является окончательной и достоверной, о выпуске ООО “Николаевмолпром” некачественной продукции”.

В комментарии “Преступности.НЕТ”, директор ООО “Николаевмолпром” Михаил Климов заявил, что история вокруг проверки продукции его предприятия может быть связана с желанием заключить договор без проведения тендера с другим поставщиком.

“Мы наблюдаем признаки недобросовестной конкуренции и вероятного сговора между нашими конкурентами и чиновниками госпотребслужбы или комбината общественного питания. Поэтому и обратились в прокуратуру. Мы знаем, что производим качественную продукцию и об этом свидетельствуют соответствующие экспертизы. Кто-то, вероятно, подменил масло, которое было отправлено на проверку, и из этого раздули скандал, который стал благодатной почвой, чтобы заключить договор на поставки продукции с другой фирмой, по более высокой цене, без проведения тендера,” – высказал мнение Михаил Климов.

По информации от источника издания, коммунальное предприятие уже заключило договор поставок масла с новой фирмой. Тендер при этом проведен не был.

Напомним, что в одном из детских садов Николаеваобнаружили масло с нарушением стандартов.После этого на «Николаевмолпроме» заявили, что уверены в качестве своей продукции и готовы помочь разобраться, как в николаевском детсаду оказался фальсификат.