«Только улучшение жизни в самой Украине заставит жителей Донбасса сюда вернуться», - Максим Невенчанный

Член политсовета «Оппозиционная платформа - За жизнь» и депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный считает, что жители Донбасса захотят вернуться, только после улучшений и качественных изменений в самой Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала «NewsOne».

Так, политик отметил, что нынешняя власть Украины ничего не делает для роста привлекательности самой страны, а лишь ищет виноватых.

– В вопросе возвращения Донбасса сейчас такая риторика - мы такие хорошие, а нам всё время кто-то и чем-то мешает. Но нужно посмотреть на этот вопрос под другим углом. Неужели власть Украины сейчас создает такие условия жизни, что жители Донбасса прям таки хотели сюда прийти?” - задает вопрос Невенчанный. “Они что не смотрят телевизор и не видят, как у нас растут платежки? Они что не читают газет и не видят, какое у нас здесь бесправие и беспредел радикалов? Они что не видят, что нынешняя система ломает того же Зеленского? Почему вдруг им хотелось бы сюда прийти? – отметил Невенчанный.

При этом политик считает, что в этом случае вопрос невозможно решить силой.

– Мы хотим с помощью Франции, Германии, США заставить жителей Донбасса, ту же бабушку, которая смотрит на то, что здесь происходит в Украине, пригнать палкой. Но это не выход. Давайте мы поставим вопрос иным образом. Какие шаги власть делает для того, чтобы жителям Украины становилось жить лучше? Какие условия создаются, чтобы каждый житель Донбасса нам завидовал? Когда такое произойдет, тогда они, естественно, сюда захотят. Но ни палкой, ни силой мы этого не добьемся, - сказал Максим Невенчанный.

Также он считает, что всё что делает нынешняя власть лишь фикция и это явно не привлекает людей Донбасса.