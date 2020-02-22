«Народ требует сменить губернатора», – отец нардепа от «Слуги народа» Дырдина на митинге в Первомайске

В Первомайске в субботу, 22 февраля, на акции по поводу состояния дорог депутат горсовета от «Блока Петра Порошенко», отец народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина Евгений Дырдин заявил, что жители хотят, чтобы главу облагосадминистрации Александра Стадника сменили, поскольку губернатор их не слышит.

Об этом сообщает «Мой город».

Как известно, жители Первомайска в субботу проводили очередную акцию с требованием выделить деньги на ремонт дорог. В этот раз они решили перекрыть проезд на трассе Р-06 «Ульяновка-Николаев». Также протестующий требовали, чтобы к ним приехал глава Николаевской ОГА Александр Стадник.

«Что это дало (перекрытие — ред.)? Стадник обещал прийти, Герсаку, это руководитель СБУ в Николаевской области, что он выйдет к людям. Но он же не вышел. Почему? Почему, его назначили в сентябре 2019 года, но он не побывал в Первомайске? Народ требует сменить губернатора. Он к людям не выходит, выгоняет прессу», – отметил Евгений Дырдин.

«Это месть региону со стороны Стадника. Первомайск, Первомайский район, Арбузинский район, Врадиевка и месть депутату Максиму Евгеньевичу Дырдину», – сказал депутат горсовета от «Батьківщини» Василий Гниденко.

Отметим, что Евгений Дырдин является действующим депутатом Первомайского городского совета от партии «Блока Петра Порошенко». Также в 2015 году он был в списке кандидатов от БПП в Николаевский областной совет. В 2019 году Евгений Дырдин стал доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко.

Напомним, как наредеп от «Слуги народа» Максим Дырдин подал законопроекты, который лоббируют интересы швейных предприятий - аналогичной фабрикой, «Санта-Україна», владеет его отец Евгений Дырдин.

Также отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», нардеп Максим Дырдин продвигал вопреки программе «Лифт» кандидатуру своего помощника Сергея Саковского на должность главы Первомайской райгосадминистрации.