Трамп перед визитом в Индию поделился в соцсетях «болливудским» роликом со своим участием

Президент США Дональд Трамп ретвитнул юмористическое видео, в котором он выступает в качестве главного героя «болливудского» фильма.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Twitter

«С нетерпением жду визита к моим друзьям в Индию!» — написал он.

Короткое видео смонтировано из трейлера индийского фильма Бахубали: Рождение легенды. В нем Трамп предстает в образе главного героя, сражается с врагами на поле битвы, едет на колеснице с женой Меланией, а также несет на руках дочь Иванку с мужем Джаредом Кушнером. Среди персонажей смонтированного видео также есть премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

Трамп прибудет в Индию с двухдневным визитом 24 февраля. Американский лидер посетит столицу страны Нью-Дели и город Ахмадабад в штате Гуджарат. Это станет первой поездкой Трампа в Индию со времени его избрания президентом в 2017 году.