«Условия вполне удовлетворительные»: глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и колонии в Виннице

Министр юстиции Денис Малюська посетил без предупреждения СИЗО и 2 колонии в Виннице.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня воскресенье и очередная проверка тюрем без предупреждения. На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тысячи заключенных и осужденных, из которых более 300 - пожизненники)», - написал Малюська.

По мнению министра условия содержания вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением.

«Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО - один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу. Пожизненных много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностых и были спасены признанием такой казни неконституционным», - отметил министр.

Малюська обратил внимание, что недавние приказы Минюста, либерализовавших пользования интернетом в тюрьмах, не выполняются.

Напомним, ранее Малюська посетил Одесский следственный изолятор..