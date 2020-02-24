«Русские в Лондоне»: Нардеп Дубинский опубликовал видео с парнем, который похож на сына Порошенко

Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили молодого человека, который похож на младшего сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко.

Данное видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

На нем видно, как парень, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне».

«Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что "русские в Лондоне". Концерт рэпера Face 21.02», - написал Дубинский.

На самом видео Face поднимает на сцену молодого человека и дает ему в руки микрофон, после чего оба скачут перед поклонниками под музыку.

Отметим, что ранее сын Порошенко Михаил уже засветился в скандале, когда появились снимки его в реглане с надписью Russia, которые были сделаны во время его обучения в «Конкорд колледже» в Британии.

Тогда сам Петр Порошенко объяснил это тем, что одежду с такой надписью его сын одел на Хэллоуин.