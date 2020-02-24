Глава Николаевской ОГА ответил митингующим и обвинил в отсутствии средств на ремонт дорог в Первомайском районе экс-руководство САД

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник обвинил бывшее руководство Службы автодорог Николаевщины в том, что на сегодняшний день Первомайскому району не выделили средства на ремонт дорог.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, в Первомайске в субботу, 22 февраля, местные жители проводят акцию «Остановим Армагеддон в городе Первомайск» и требуют выделения денег на ремонт дорог. При этом, депутат горсовета от «Блока Петра Порошенко», отец народного депутата от «Слуги народа» Максима Дырдина Евгений Дырдин заявил, что жители хотят, чтобы главу облагосадминистрации Александра Стадника сменили, поскольку губернатор их не слышит.

Однако, после митинга на Facebook-странице «Рада громады города Первомайск» был опубликован пост, в котором сообщалось, что информация о том, что жители Первомайска и района требуют отставки главы ОГА Стадника, является неправдивой, а на самом деле люди выступают против того, что на ремонт дорог в их районе не выделили деньги.

«После проведения акций мы столкнулись с наглыми попытками извратить формат нашей акции, и попытками осветить это как попытку сменить руководство области (губернатора - Александра Стадника). Хотим отметить, что это не так! Мы хотим, чтобы нас услышали! При распределении средств по области – «забыли» о целом район и город!» – сказано в сообщении.

Жители заявили, что они не пешки и попросили относиться к себе серьезнее.

В то же время Стадник у себя на странице заявил, что денег на дороги в Первомайске и районе не выделили из-за того, что прошлое руководство Службы автодорог и руководство самого Первомайска этому не поспособствовало. При этом, сам губернатор отметил, что постарается исправить ситуацию и «привлечь дополнительные средства».

«В прошлом году прежнее руководство Службы автодорог в Николаевской области и руководство города не отстаивали необходимость выделения финансового ресурса из государственного бюджета на ремонт дорог государственного значения, проходящих по городу. Сейчас же эту пассивность активно используют для подстрекательства населения к незаконным действиям. Со своей стороны буду стараться исправить ситуацию и привлечь дополнительные средства для решения данной проблемы», - сказано в сообщении.

Также он отметил, что в Первомайском районе ситуацию расшатывают «деструктивные силы», а сам он «полностью контролирует ситуацию».

Отметим, 14 февраля, в Николаевском областном совете прошла комиссия по вопросам транспорта и инфраструктуры. В ходе заседания перед депутатами выступил начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергей Сикорский, который, зачитывая перечень участков, где планируется капитальный ремонт, отметил и Первомайский район – на него в управлении решили предусмотреть более двух миллионов гривен, планировался ремонт двух участков дорог в двух селах. Депутаты в ходе комиссии возмутились тем, как распределены средства, не утвердили перечень дорог и решили разработать свой, а до этого съездить в «Укравтодор». На сегодняшний день нового перечня ремонта дорог в районах Николаевщины от депутатов областного совета нет.

Также отметим, что в конце 2019 года на одной из сессий областного совета депутаты решили, что перечень дорог должен разрабатываться и утверждаться на всех депутатских комиссиях, а не только на профильной.

Напомним, что 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог. Врио начальника САД стал депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый.