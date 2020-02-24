«Для того, чтобы в Украине выплатить ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием», - премьер Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ипотеку, которую сейчас оказывают украинские банки, трудно выплачивать, если не «торговать наркотиками или оружием».

Об этом он сказал в эфире «Реальная политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Украина 24».

«Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку», - сказал он.

Гончарук уточнил, что одна из задач правительства - чтобы украинские банки кредитовали дешевле.

«Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурс. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор », - уточнил глава правительства.

Напомним, в августе прошлого года Гончарук анонсировал ипотеку под 12-13% в 2020 году.