«Места несвободы»: Руководители санаторных школ Николаевщины возмутились новым законом, из-за которого их могут закрыть

Руководители николаевских школ-интернатов санаторного типа, которые в связи с новым законом «О высшем среднем образовании» могут закрыть, обратились к депутатам Николаевского областного совета с просьбой о помощи.

Об этом шла речь в ходе комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского областного совета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, 16 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон «Об общем среднем образовании». В дополнениях к закону сказано, что с 2020 года санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников с первого по девятый классы. До конца года руководители и учредители подобных школ должны изменить тип учреждений на лицеи с сохранением пансионов, а с 2024 года предоставлять исключительно профильное образование.

Отметим, на данный момент проект закона проголосован в двух чтениях. Его выносили на голосование Парламента на доработку, однако за то, чтоб пересмотреть закон, проголосовали всего лишь 58 депутатов. В итоге, закон подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Чтоб закон вступил в силу, его должен подписать Президент Владимир Зеленский.

Елена Удовиченко Анжела Гурина

По словам начальницы управления образования Николаевской облгосадминристрации Елены Удовиченко, после их обращения в Министерство образования с просьбой разъяснить закон, из ведомства пришло письмо о том, что основатель школы, в данном случае областной совет, может сохранить несколько ступеней школы – с 5 по 11 классы.

— Ответ был такой – санаторные школы могут содержаться за счет основателей. То есть, основатель имеет право оставить такой тип заведений – начальную школу и гимназию, с закона убираются ступени, 1-4 классы – это начальная школа, 5-9 классы – это гимназия. У нас это проблема, для того, чтобы сохранить этот тип заведений и оставить те услуги, которые предоставляются детям, нам нужно принимать решение с основателем. Но если основатель принимает решение сохранять в структуре санаторных школ начальную школу и основную школу, то есть гимназию, согласно бюджетному кодексу, содержание этих заведений ложится на плечи бюджета, - сказала Удовиченко.

В то же время, директор школы-интерната №4 для детей со сколиозом Анжела Гурина рассказала о том, что руководство школ также обращалось в Минобразования с просьбой разъяснить, как закон будет работать. Однако, в ведомстве ей ответили, что будут думать над этим вопросом уже после того, как закон вступит в силу.

Также она рассказала о письме от Министерства, в котором сотрудники ведомства цитируют уполномоченного Верховной Радой по правам детей и взрослых Николая Кулебы, который отнес школы-интернаты санаторного типа к так называемым «местам несвободы». В них, по его мнению, дети лишены возможности распоряжаться своим временем.

— У нас люди. Если мы не набираем, людей должны предупреждать уже о том, что люди должны искать работу. Нам пишут о том, что: «Одновременно докладываем, что у ежегодных докладах уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения прав и свобод ребенка и гражданина Украины за 2016-17 годы санаторные школы интернаты внесены в перечень мест несвободы, поскольку дети, поскольку там пребывают круглосуточно и не имеют возможности свободно распоряжаться своим временем после уроков». Ну это кошмар! – рассказала Анжела Гурина.

После небольшой дискуссии депутаты также вспомнили о том, что согласно закону в будущем государство собирается закрыть и все интернаты, в том числе, предоставив детей, лишенных родительской опеки, либо сирот на попечение патронатным семьям. В Николаевской области таких семей три.

— Я понимаю, что сейчас идет речь, что не должны быть интернаты, должны быть патронатные семьи, хорошо, но сегодня на всю Николаевскую область три патронатные семьи – одна в Николаеве, вторая в Баштанке, больше нет, - сказала Надежда Иванова.

Анжела Гурина высказала надежду, что основатель в лице областного совета все же решит оставить 5-9 классы в школах – это даст возможность до 2024 года безболезненно выпустить младшие классы и закрыть их. Также в ходе заседания упомянули, что в законе не указали альтернативу школам санаторного типа. А директор школы-интерната №7 с детьми с нарушением работы сердечно-сосудистой системы Галина Макарова, рассказала, что для учеников с подобными заболеваниями младшие классы очень важны. Кроме того, заболеваемость растет.

— Мы нужны детям с первого класса. Потому что, когда дети 10-11-12-й… Я скажу про свою кардиологию. Или ребенок с этой болезнью на всю жизнь остается, или она компенсирует. У меня трое детей. Два младших имеют сердечные диагнозы. (…) Сейчас увеличивается процент сколиоза, туберкулеза, кардиологии. Давайте посмотрим статистику – у меня сколько лет набирали в интернат, больше семи детей с пороками сердца не было. В этом году мы взяли 21 ребенка в первый класс, - сказала Галина Макарова.

После этого депутаты приняли решение вынести на внеочередную сессию вопрос об обращении в Кабинет Министров и в Верховную Раду с просьбой убрать из закона этот пункт и оставить школы работать в штатном режиме.

Напомним, 30 января в Николаеве прошел митинг. Протестующие вышли на Соборную площадь, чтоб выразить свое недовольство новыми законами,согласно которым сокращаются профсоюзы и, в частности, закрываются школы-интернаты санаторного типа.

Ранее сообщалось - николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что народным депутатам необходимо внести изменения в Закон Украины «О среднем образовании», в котором, в частности, говорится о закрытии 1-9 классов школ-интернатов санаторного типа.