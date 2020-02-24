«Николаев оказался не готов»: депутат облсовета Кормышкин предложил помощь городу в ликвидации последствий непогоды

Депутат Николаевского облсовета, руководитель областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин предложил руководству города и Департаменту ЖКХ помощь в ликвидации последствий стихии.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Кормышкин написал, что руководство города, если ему понадобится помощь депутата, может обращаться в пресс-службу ООО СП «ПАЕК».

«Сегодня непогода застала всех нас врасплох. Такого ветра давно не было и, как видим, Николаев оказался не готов справиться со стихией. Я понимаю, какой объем работы сегодня свалился на наши службы, поэтому не могу сидеть в стороне, сложа руки! Я, как руководитель ООО СП «ПАЕК», как глава партии «Наш край» в области, как житель города Николаева готов помочь в ликвидации последствий урагана: могу предоставить технику, топливо и какую-либо другую посильную помощь городу. Если моя помощь потребуется, мэр города Николаева Александр Сенкевич и руководство департамента ЖКХ, вы можете обращаться в пресс-службу предприятия», - написал в обращении Кормышкин.