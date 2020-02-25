Служба автодорог Николаевщиы объявила торги на содержание 300 километров дорог до конца года за ₴18,5 миллионов

Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на содержание шести участков дорог до конца года на 18,5 миллионов гривен.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.

Торги были опубликованы 13 февраля. Аукцион должен начаться 21 апреля. Пока предложений от участников нет.

В тендерной документации сообщается, что Служба автодорог хочет отдать 18,5 миллионов гривен за содержание шести участков дорог. Это Н-11 «Николаев-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий», Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг», Р-81 «Казанка-Снигиревка-Антоновка», Т-15-03 объезди Новой Одессы и Т-15-10 «Арбузинка-Еланец-Новая Одесса».

Всего получается чуть больше 300 километров дорог. Фирма-победитель будет за эти деньги содержать обозначенные километры до конца года.

Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила семь договоров на содержание нескольких дорог на общую сумму 19,6 миллионов гривен с ООО «София-Гранит», владельцем которой является народный депутат Украины Игорь Негулевский. Договор заканчивается в конце марта 2020 года.