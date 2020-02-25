Апелляционный суд отменил домашний арест фигуранту дела о «продаже» должности на ОПЗ за $5 миллионов и отправил его в СИЗО

Апелляционная палата Высшего антикоррупционого суда изменила меру пресечения одному из подозреваемых в предложении и предоставлении крупной взятки главе Фонда госимущества за должность директора Одесского припортового завода.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, 29 января детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали «на горячем» трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. Всего за должность директора Одесского припортового завода главе ФГИ обещали пять миллионов долларов США.

Как отмечают в САП, 1 февраля следственный судья ВАКС отправил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

«Согласившись с доводами прокурора о неучете следственным судьей значимости установленных рисков, которые свидетельствует о невозможности их предупреждения путем применения менее строгого пресечения чем содержание под стражей, коллегия суда отменила постановление следственного судьи и применила к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, определив размер залога как альтернативного пресечения в сумме более 3 млн гривен», – говорится в сообщении.

Напомним, что 24 января и.о. директора «Одесского припортового завода» назначили Николая Синицу. 11 февраля новый глава ОПЗ попросил, чтобы ему в разы снизили зарплату.

Также напомним, как 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и главу наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому. Им инкриминирован вывод 17,28 миллиона долларов с госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». НАБУ объявило Мартыненко о подозрении согласно части 1 статьи 255 («Создание преступной организации») и части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой») Уголовного кодекса Украины.

В итоге и Мартыненко, и Перелому отпустили на поруки 22 апреля 2017 года. Мартыненко взяли на поруки 21 нардеп и министр от «Народного фронта», в том числе и николаевский народный депутат Вадим Пидберезняк.