Нардеп от «Слуги Народа» заявил в СБУ и ОГП на николаевского депутата от «Оппоблока» из-за публикации картинки с флагом РФ

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Народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин написал заявление в СБУ и Генеральную прокуратуру на николаевского депутата Павла Зоткина. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Виталий Тысячный.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин поздравил с 23-м февраля, который не отмечают в Украине, запостив картинку с флагом Российской Федерации.

«Вот такое продолжение открытки-поздравления с 23 февраля депутата Николаевского горсовета Павла Зоткина. Там ещё был флаг России и герб. Пост увидел народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин и не остался равнодушным. Написал заявление в СБУ и прокуратуру. Ждём результатов», - написал Тысячный.

В заявлении Безгин просит внести в ЕРДР сведения о возможном совершении Зоткиным преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 1 статьи 161 («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан») Уголовного кодекса Украины и начать соответствующее досудебное расследование.

Напомним, что в 2016 году депутата Николаевского горсовета от «Оппоблока» Зоткина заподозрили в сепаратизме и продвижении идей «Новороссии». В социальной сети ВКонтакте у его страницы был адрес «https://vk.com/archangel_novorossii», а он был ярым поклонником «русского мира» и администратором сепаратистской группы «ЮЖНЫЙ ФРОНТ |НИКОЛАЕВ|» в той же социальной сети, которая «создана для борьбы с фашистской пропагандой и сопротивления с бандеровскими карателями!».

Мила Волкова

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