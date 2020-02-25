Глава Николаевской облорганизации «Евросолидарности» Талпа передумал быть помощником мэра Сенкевича

Глава областной организации политической партии «Европейская солидарность» в Николаевской области, депутат областного совета Михаил Талпа отказался быть помощником городского головы Александра Сенкевича.

Об этом в комментарии «Новостям-N» рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как известно, 17 февраля Михаил Талпа подал декларацию кандидата на должность помощника Николаевского городского головы.

– Я хотел назначить помощником Михаила Владимировича Талпу, для того, чтобы он занимался вопросами координации ремонта дорог международного значения, которые проходят через город Николаев. Чтобы придать ему статус чиновника, я и хотел назначить его помощником. Но, в связи с какими-то его внутренними вопросами, он отказался от этой мысли, и я тоже отказался. Поэтому, было принято решение не назначать его. Он будет заниматься вопросами ремонта дорог в статусе депутата областного совета, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 5 октября 2017 года 42 депутата Николаевского городского совета от трех партий – «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко» и «Наш край» - путем тайного голосования приняли решение о выражении недоверия мэру Николаева Александру Сенкевичу и о досрочном прекращении его полномочий

16 марта 2018 года судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Экс-губернатор Садыков заявил, что Сенкевич обязан Администрации Порошенко своим восстановлением на посту мэра Николаева.

В декабре 2018 года Сенкевич написал заявление об уходе с рядов партии «Самопомощь».

Также напомним, как 25 октября 2016-го депутаты избрали секретарем горсовета депутата от БПП Татьяну Казакову. Отметим, что когда, она выполняла обязанности мэра, то заместителем городского головы Николаева стал также депутат горсовета от БПП Владимир Крыленко.

Еще напомним, как 4 июля 2019 года Александр Сенкевич подписал распоряжение о назначении на должность главы Ингульской районной администрации Юрия Гранатурова, чья фракция «Наш край» также голосовала за импичмент мэра.