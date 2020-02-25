Нардеп Негулевский лично поздравил свою помощницу с назначением главой Казанковской РГА

Народный депутат Украины Игорь Негулевский поздравил свою помощницу Наталью Казарину с назначением ее на должность главы Казанковской райгосадминистрации.

Об этом сам Негулевский сообщил у себя на странице в Facebook.

Нардеп подчеркнул, что лично поздравляет Наталю Казарину и желает ей вдохновения и воодушевления в установлении справедливости в Казанковском районе.

«Лично поздравил с назначением новую главу Казанковской районной государственной администрации Казарину Наталью Леонидовну. Вдохновения и воодушевления в установлении справедливости и улучшении жизни жителей Казанковского района», - написал Негулевский.

На сайте Верховной Рады Украины Наталья Казарина значится, как помощница нардепа Негулевского.

Также отметим, что Казанковский район относится к избирательному округу нардепа.

Согласно данным электронной декларации Казариной за 2018 год, у нее есть квартира в Кривом Роге, которую она приобрела в сентябре 2018 года. Также их семья с 2000 года владеет жилым домом, площадью 170 квадратных метров, который расположен в Казанке. В этом населенном пункте у нее с 2004 года есть и нежилое помещение, площадь которого составляет 150 квадратных метров.

Ее супруг Андрей Казарин в 2007 году приобрел автомобиль «Mersedes-Benz 208D» 1990 года выпуска.

Что касается доходов новой главы РГА, то за 2018 год она получила 237 тысяч гривен и 62 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности.

В разделе корпоративных прав Казарина указала, что она, ее супруг и дочь владеют по 16,6% от общего капитала фермерского хозяйства «Світанок». Согласно данным OpenDataBot, фермерское хозяйство расположено в селе Казанка Николаевской области, и занимается выращиванием зерновых культур. Владельцем ФГ указан муж Казариной Андрей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Казанковской районной государственной администрации Ольгу Жорову и назначил на эту должность Наталью Казарину.

Ранее экс-вице-губернатор Гайдаржи представил нового главу Первомайской РГА, который в свое время был помощником нардепа Дырдина.