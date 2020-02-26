«Почему бы и нет»: Депутат облсовета Гладун снова хочет стать начальницей управления культуры Николаевской ОГА

Депутат Николаевского областного совета Светлана Гладун заявила о своих намерениях снова занять пост начальника управления культуры, национальностей и религий Николаевской областной государственной администрации.

Об этом она сказала в комментарии «Преступности.НЕТ».

По ее словам, ей поступило предложение снова занять этот пост.

— Предложение мне поступало, но, судя по тому, как уже в прессе появилась формулировка «может занять пост такой-то», то тут ключевое слово «может». Потому что, может занять, а может не занять. Будет объявлен конкурс. Рассматриваю (предложение - ПН). Почему бы и нет, - сказала Светлана Гладун.

Депутат заверила, что уже имеет план по работе в этой сфере. Основными проблемами назвала недостаток финансирования хора имени Фоминых и плохое состояние нескольких учебных заведений. При этом, депутат не стала винить в этом экс-руководителя управления Михаила Димитрова.

— Тут вопрос самой проблемы связан с личностями культуры и искусства. Есть определенные проблемы, они и тут открыто обсуждались – это и помощь хору Фоминых, это и состояние учебных заведений – музыкального училища и колледжа культуры, у которых тоже есть возможность развиваться, очень серьезные проблемы. По сути дела, особых продвижений за эти пять лет не произошло, проблемы были, они еще больше оголились, но это не значит, что Михаил Федорович… Я думаю, что моменты есть определенные, но сказать, что он плохо руководил, я не могу, - отметила Светлана Гладун.



Отметим, Светлана Гладун уже занимала пост начальника управления культуры. В 2015 году она покинула его. Как сказала тогда Гладун, на такой шаг ее «вынудили серьезные обстоятельства». Позже она заявила, что ее «попросили» написать заявление об уходе, потому что она с новой властью не сошлась характерами. Речь шла о тогдашнем вице-губернаторе Оксане Янишевской. После нее должность занял экс-начальник управления культуры Николаевского горсовета Михаил Димитров.

Сам Димитров ушел с занимаемой должности в январе 2020 года. Позже стало известно, что причиной его увольнения стал тот факт, что он не уведомил СБУ о своей поездке за границу. Сам Димитров эту информацию подтвердил.