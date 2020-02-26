Временный глава «Укрэнерго» ушел в отставку

Исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в среду, 26 февраля, объявил о своей отставке.

Об этом сообщает Ковальчук на своей странице в Facebook.

По словам Ковальчука, уже сегодня он сложит обязанности главы «Укрэнерго». Он добавил, что шел к этому решению несколько месяцев.

«С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления «Укрэнерго». Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев», - написал он.

Напомним, ранее Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что правительство намерено сменить руководство «Нафтогаза» и «Укрэнерго».