«Провожу собеседование со многими людьми», - Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко

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Президент Украины Владимир Зеленский встречался с вице-премьером времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко по поводу работы в правительстве.

Об этом Зеленский заявил журналистам после форума Age Of Crimea Forum 2020, передает «Радио Свобода».

По словам Зеленского, на сегодня он проводит собеседования со «многими людьми».

«И с господином Тигипко я также встречался. Это правда», - отметил президент.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром. В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что премьер-министр Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в «Слуге народа» также уверяют, что вопрос смены премьера еще не решен.

Роман Свиридов

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