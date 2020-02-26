Кабмин назначил замминистра здравоохранения главным санврачом Украины

Заместителя главы Министерства здравоохранения Украины Виктора Ляшко назначили главным санитарным врачом.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

По его словам, Ляшко будет координировать действия органов госвласти, а также всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания коронавируса на территорию Украины.

- Мы назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня лично этот человек будет, в том числе координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции, - заявил он.

Напомним, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба была ликвидирована правительством в сентябре 2014 года из-за коррупции. Постановлением правительства Санэпидемслужба, Госветслужба и Госпотребзащита были объеденены в один госорган – Государственную службу безопасности продуктов и защиты потребителей. Однако после вспышки коронавируса решение о ликвидации подверглось новой волне критики. СНБО Украины 24 февраля обратился к Кабинету министров с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы.