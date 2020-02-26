Премьер Гончарук заявил, что не собирается в отставку, и подтвердил, что встречался с Тигипко

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что он не писал заявление о своей отставке и не обсуждал тему ухода с должности с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания правительства 26 февраля.

По словам Гончарука, на сегодняшний день правительство продолжает работу в привычном режиме. Вместе с тем премьер-министр сообщил, что он встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко, которого называют вероятным кандидатом на должность премьера.

– Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность, — сказал Гончарук.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Тигипко премьер-министром.

Напомним, что Зеленский также подтвердил, что встречался с Тигипко.

Стоит отметить, что Сергей Тигипко ранее уже занимал высокие должности в Кабмине. Он был два года вице-премьер-министром при премьер-министрах Павле Лазаренко в 1997 году и Валерию Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко. В 2010 году баллотировался в Президенты Украины и занял третье место. После объединил усилия с «Партией регионов» президента Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года. С марта 2010 года по апрель 2012 года занимал должность вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

Также Тигипко является собственником группы «ТАС», в которую входит ОАО «Универсал банк».

А в ноябре 2018 года стало известно, что он Тигипко стал новым владельцем завода «Кузня на Рыбальском». Тогда корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являлся тогдашний президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, подписали пакет документов о продаже завода с компанией Эвинз лимитед из группы ТАС, бенефициаром которой является Тигипко.