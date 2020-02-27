Немецкие археологи случайно нашли в лесу советскую радиостанцию, предназначенную для разведчиков

Археологи из Рейнского регионального музея в Бонне нашли в лесу под Кельном советскую радиостанцию для разведгрупп, хотя изначально искали следы римского особняка.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на «Live Science».

Согласно сообщению, модель обнаруженной радиостанции – Р-394ККМ. Найденное устройство имеет идеальную сохранность и, как полагают археологи, рабочее, если в нем заменить модуль с батареей.

Находка была сделана в Хамбахском лесу в 30 километрах западнее Кельна. Рацию обнаружили на участке с вырубленными деревьями – его расчистили для буроугольной шахты с открытым способом добычи. Радиостанция находилась в герметичном металлическом ящике. Год выпуска рации – 1987.

Обнаруженная радиостанция имеет отметки на английском языке, а на клавиатуру нанесены латинские буквы. Это означает, что прибор, вероятно, предназначался для человека, говорящего на английском или немецком языке. Другие подробности о находке не раскрываются.

Вероятно, в сообщении о находке допущена опечатка. Серия переносных радиостанций Р-394 включала в себя базовое устройство Р-394 «Стриж» и два модернизированных Р-394К «Стриж-К» и Р-394КМ «Стриж-КМ». Р-394КМ выпускались с 1987 года на замену Р-394К. Радиостанция Р-394КМ имеет дальность действия передатчика около 1200 километров.

Напомним, что ранее ЦРУ рассекретило документы времен Холодной войны, в которых говорится о программе по подготовке птиц-шпионов.