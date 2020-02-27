Департамент ЖКХ планирует потратить более ₴1 миллиона на проверку еще 300 лифтов в николаевских многоэтажках

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 26 февраля объявил тендер по проведению экспертного обследования лифтов в жилых домах Николаева.

Об этом свидетельствуют данные ресурса публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая сумма работ 1 миллион 100 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 16 марта. Победитель должен будет проверить 302 лифта. Предоставить услугу он должен до 1 ноября 2020 года.

Напомним, как в мае 2019 года в Николаеве управление Гоструда через суд запретило использование 29 лифтов. Также ожидалось, что в городе остановятся еще около 500 лифтов, однако директор ДЖКХ Сергей Коренев заверил, что в июне не отключат 500 лифтов по решению суда.

В связи с этим ДЖКХ объявлял тендер на проведению экспертного обследования лифтов в жилых домах Николаева на 1 миллион 250 тысяч гривен, первые торги не состоялись. В ходе вторых торгов победителем признали КП «Николаевлифт», которое согласилось выполнить работы за 1 миллион гривен.