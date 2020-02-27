ГБР по заявлению Шокина отрыло уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Байдена

Виктор Шокин Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало уголовное производство о давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом в четверг, 27 февраля, на пресс-конференции заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий, передает «Интерфакс - Украина».

– ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, - отметил Тешелецкий.

Уголовное производство открыто на основании заявления Шокина. При этом суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

Напомним, Виктор Шокин был уволен с должности Генпрокурора весной 2016 года. Способствовал его увольнению тогдашний вице-президента США Джо Байден.

Саш же Шокин заявил, что его якобы отравили ртутью и к этому может быть причастен Байден. При этом Шокин не уточнил, кто именно – политик Джо Байден или его сын, бизнесмен Хантер Байден могут быть причастны к отравлению.

Как известно, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля 2019 года пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже соратник адвоката Трампа признал, что ставил Зеленскому ультиматум о приостановлении всей военной помощи Украине. Также комитет Конгресса США обнародовал переписку соратника адвоката Трампа с украинскими топ-чиновниками.

19 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Президента США Дональда Трампа.

В итоге Сенат США полностью оправдал Дональда Трампа.