Сын экс-генпрокурора Луценко фигурирует в деле ГБР о контрабанде леса, - СМИ

Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает чиновников Житомирской таможни в сговоре с работниками Гослесагентства и рядом частных фирм с целью хищения леса и его экспорта.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановление Хмельницкого городского районного суда.

В суд с ходатайством обратился следователь ГРБ в рамках уголовного производства, возбужденного в прошлом году. В нем фигурирует 11 частных предприятий, скупавших лесоматериалы и древесной уголь у физлиц-предпринимателей.

Материалы, закупаемые фирмами, были получены путем незаконных вырубок. Их продавали лесхозы под видом сырья, чтобы избежать открытых аукционов, необходимых для продажи леса-кругляка.

После этого частные фирмы документировали сфальсифицированные данные о происхождении леса и пиломатериалов, затем отправляли документацию в Житомирское облуправление лесоохотничьего хозяйства для получения сертификата. Он нужен для того, чтобы беспрепятственно отправлять древесину на экспорт.

По версии следствия, чиновники предоставляли эти сертификаты предприятиям на основании поддельных документов и за деньги. Кроме того, чиновники Житомирской таможни намеренно не проводили должного контроля при таможенном оформлении леса.

Следователи установили, что к данной схеме могут быть причастны фирмы «Тимбертрейд», «Гринвол», «СИД Форест», «Евросантехсервис», «БДК Сервис», «Эль Мелина», «Адманс», «Евро пак трейд», «Вуд экспорт юа», «Вордтрейдюа» и «Нор тун». Примечательно, что основателем «Нор тун» является компания «Грин Вэй», которой владеет сын бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александр. Его партнер по фирме – бывший директор «Бел Фам» Виталий Морозюк. «Бел Фам» принадлежит также Александру Луценко.

«Наші гроші» пишут, что в 2018 году фирма «Нор тун» экспортировала пиломатериалов почти на 18,5 млн долл. Покупали их чаще всего в Южной Корее и Малайзии.

Луценко-младший до 2019 года был совладельцем фирмы «Грандвуд групп», которая, в частности, специализируется на лесозаготовке и оптовой торговле древесиной. Эта компания владеет ООО «Веар», которая имеет лесопилку на Ровенщине.

Учредителями «Грандвуд групп» остаются прежние партнеры Александра Луценко: Юрий Соколов, Андрей Горбатюк и Александр Наумик, который известен как юрист владельца сети супермаркетов АТБ. В 2017 году мать Александра Ирина Луценко задекларировала продажу движимого имущества Наумику за 1,89 млн грн.

При этом Гослесагентством в последние годы руководил Владимир Бондарь, который был в близких отношениям с Юрием Луценко. Кабмин уволил Бондаря в сентябре 2019 года. В то же время был уволен глава Житомирского областного управления лесо-охотничьих хозяйств Андрей Куринский.