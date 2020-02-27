На Днепропетровщине избиратели освистали и едва не побили нардепа Коптелова, который был советником главы Николаевской ОГА

В Днепропетровской области жители села Богдановка стали кричать «Ганьба» и освистывать народного депутата от «Слуги народа» Романа Каптелова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Напомним, что ранее Каптелов был советником Алексея Савченко – главы Николаевской ОГА в 2016-2019 годах.

«На встрече с людьми народ едва не порвал на куски народного депутата от «Слуги народа» Романа Каптелова! То, что вы сейчас видите на видео, длилось около часа. Каптелов, который без учета мнения людей, своих избирателей хочет под себя перекроить границы ОТГ перед местными выборами, час не мог покинуть встречу, а потом, когда люди решили просто бить своего «раба», он вызвал полицию и под защитой полицейских покинул собрание», - сообщил Мосийчук.

Напомним, что в августе 2019 года Каптелов, которого избрали нардепом от партии Зеленского, числился в руководстве партии Порошенко.