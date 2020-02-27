Во Львове депутата Королевскую вынудили покинуть заседание парламентского комитета – активисты стали кричать ей «Ганьба»

В четверг, 27 февраля, народного депутата от ОПЗЖ Наталью Королевскую под крики «Ганьба!», «Чемодан, вокзал, Россия!» активисты выгнали из Львовской ОГА.

Об этом сообщает сайт «Zaxid.net».

Нардеп прибыла в ОГА для участия в выездном заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, однако в итоге заседание сорвали уличные активисты из-за присутствия нардепа, известной своими пропутинскими взглядами.

На выездном заседании комитета планировали обсудить новый Трудовой кодекс и систему пенсионного обеспечения. Кроме парламентариев, здесь также присутствовали председатель ОГА Максим Козицкий, руководители Пенсионного фонда, организаций работодателей и профсоюзов.

Поскольку участие Королевской в ​​заседании во Львове было предварительно анонсировано, в ОГА пришли около 20 львовских активистов, среди которых ветераны АТО, представители Украинского союза участников АТО, «Рабов в рай не пускают».

Они требовали, чтобы Королевская сказала, чей Крым и то, является ли Россия агрессором. Отвечая на вопрос, нардеп признала, что Крым, Донецк и Луганск – это Украина, а вот на вопрос о том, является ли Россия агрессором, не ответила. Это очень возмутило активистов.

Нардеп от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий попытался утихомирить активистов, чтобы они не срывали заседание комитета, однако это не помогло. Тогда председатель комитета, нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова объявила перерыв.

Королевская вышла из зала и покинула здание ОГА под крики «Долой из Львова!», «Ганьба!», «Чемодан, вокзал, Россия!».

Напомним, что ранее на Днепропетровщине избиратели освистали и едва не побили нардепа Коптелова, который был советником главы Николаевской ОГА.